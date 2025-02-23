MLB》洋基為何取消蓄鬍禁令？ 美媒曝讓老闆決定改變的潛在因素

威廉斯。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基於美國時間週五宣布改變隊內長年以來的蓄鬍政策，允許球員蓄鬍，消息一出震驚球界。美媒報導指出，這條施行長達49年的規則之所以被廢除，可能有以下因素。

本季從釀酒人被交易來的明星終結者威廉斯（Devin Williams）被認為可能是促成此變革的關鍵人物之一。他在接受《The Athletic》訪問時透露，上週與洋基總管凱許曼（Brian Cashman）和小老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）會談時，曾向他們表達對蓄鬍政策的意見與疑慮。

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小老闆史坦布瑞納在記者會上表示，隊內對蓄鬍政策的討論已持續近10年，但直到最近幾週，他才認為這項規定已過時。他說：「鬍子已成為年輕人個性的一部分。我能對此感同身受嗎？說實話，這對我來說有點難，因為我是個從未留過鬍子的老男人。但對他們而言，這非常重要，而蓄鬍在這個國家也是一種常態。最終，在與幾位球員及高層討論後，他們的看法不僅讓我產生共鳴，也讓我開始關心並思考這項政策是否應該調整，儘管這些議題純屬假設。」

儘管蓄鬍禁令施行多年，並無證據顯示這項儀容政策成為洋基招募自由球員的阻礙，但威廉斯坦言，這確實是他選擇球隊時的考量因素之一。他將於2025賽季結束後成為自由球員，對於洋基此次變革，他表示：「蓄鬍政策確實會影響我的決定。球員在加入洋基前總會討論這項規定，有些人無法接受。但當我聽到球隊要改變這項政策時，我又驚又喜。」

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