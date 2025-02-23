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經典賽》抱病飆生涯最速152公里！ 沙子宸談蛻變與信心

2025/02/23 17:05

沙子宸。（記者林正堃攝）沙子宸。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨天台灣隊和南非隊關鍵一戰，隸屬運動家隊的先發投手沙子宸2.2局未被擊出任何安打，還飆出生涯最速152公里的球速。沙子宸因抽筋提前退場，昨賽後因身體不適未受訪，今天身體狀況恢復後，他受訪談及昨天。

沙子宸坦言，先發的前一天晚上身體就發燒、發冷，賽前他仍有症狀，因此穿很多衣服熱身，且盡可能把握空檔補充睡眠跟電解質。沙子宸說：「知道昨非贏不可，勢必一定要贏球，想一個個解決打者。建民學長也跟我說，每一顆都當最後一顆、當成0:0在投。」

抽筋當下，沙子宸說，一開始投出四死球時就感到左腳抽筋，後來雙腳都有相同狀況。沙子宸說：「之前投球沒有這樣過，當下育成學長說先試投，但不行就不要勉強，後面還有隊友，自己也覺得逞強對於團隊不是好事。」沙子宸退場時和捕手蔣少宏相擁，他說，感謝學長的引導，賽前兩人交流許多想法，給了他很大安定感。

沙子宸透露，去年他在小聯盟賽季，最快球速是147公里。對於球速的進步，他說：「休賽季有很多飲食跟訓練上的改變，能在比賽達到這樣球速，其實算在預期內，也一直相信自己可以做到。」

沙子宸認為，這次投入國家隊，對他而言回母隊能更有動力，「和之前賽季的感覺不同，回去有進步，球隊應該也會訝異，希望他們對我能有更大的信心。」

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