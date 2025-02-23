MLB》回心轉意？ 傳10屆金手套得主艾倫納多願意去太空人

艾倫納多。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀10屆金手套、8屆全明星三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）在休賽季被傳出可能遭到交易，但卻拒絕前進休士頓加盟太空人，不過今天有消息指出，艾倫納多有望回心轉意，為太空人放棄他的不得交易條款。

紅雀在本賽季將展開重建，因此高層希望賣掉艾倫納多擺脫他的薪水，先前傳出可能簽不回陣中三壘手柏格曼（Alex Bregman）的太空人，原打算透過交易網羅艾倫納多，但在太空人將塔克（Kyle Tucker）交易給小熊後，艾倫納多卻向球團透露，雖然太空人在他原先願意加盟的名單當中，但他的想法有所改變，導致交易談判中斷。

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後續柏格曼轉戰紅襪，而艾倫納多依舊乏人問津，今天大聯盟報導指出，太空人再次展現對艾倫納多的興趣，而艾倫納多也有可能願意加盟太空人。因為太空人在交易掉塔克後，選擇以3年6000萬美元簽下一壘手沃克（Christian Walker），被認為依舊想要維持爭冠競爭力。

若艾倫納多順利加盟太空人，將有望擔任球隊的三壘手，而從塔克交易案獲得的內野手佩瑞德茲（Isaac Paredes）可能會移防到二壘，原本二壘「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）預計會移防左外野。

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