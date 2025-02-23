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UBA》政大38分差痛宰去年季軍虎科 跨季43連勝到手

2025/02/23 17:50

政大宋昕澔全場最高14分，送出7助攻。（大專體總提供）政大宋昕澔全場最高14分，送出7助攻。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕衛冕軍政治大學銳不可擋，今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽靠隊長宋昕澔14分領軍、板凳出發的菜鳥馬駿颿也有11分貢獻之下，以84：46力退去年季軍虎尾科大，寫下跨季43連勝紀錄，續朝5連霸目標邁進。

政大此役3人得分超過雙位數，宋昕澔今繳出14分、5籃板、7助攻，王暐嘉貢獻10分，馬駿颿板凳出發挹注13分。虎科僅板凳出發的萊恩遠得分上雙，拿下10分。

陳子威指出，此役雖然進攻端被對手限制，但肯定團隊在防守端表現出色，他認為，由於複賽7場比賽都很關鍵，如何調配宋昕澔、吳志鍇等主力的體力相當重要，板凳若能適時發揮就能減輕先發負擔，點名今替補上陣的馬駿颿雖然上場時間不多，但在短時間內展現效率、為球隊注入能量。

政大總教練陳子威。（大專體總提供）政大總教練陳子威。（大專體總提供）

馬駿颿出身籃球名校金華國中，國中畢業後赴美就讀Ontario Christian High School，去年夏天與家人討論後決定返台加入政大男籃，預賽場均貢獻8.3分。

馬駿颿指出，預賽階段自己在防守端沒能達到教練陳子威預期，上場時間也愈來愈少，因此現在每次只要獲得機會上場就會努力把握，「先從防守做起，畢竟球隊能得分的人很多，我希望我只要上場就能帶給球隊能量。」

旅美四年，馬駿颿帶著滿滿收穫回台，他坦言一開始因為語言隔閡花了一點時間才適應，也感受到「人外有人、天外有天」，與美國球員在身體條件、天賦上完全無法相比，「可能你練10天，人家只練1天就把你打爆了。」

政大馬駿颿13分。（大專體總提供）政大馬駿颿13分。（大專體總提供）

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