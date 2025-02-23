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經典賽》震撼教育！ 伍祐城投完首戰才知道對手「不是西班牙人」

2025/02/23 18:28

伍祐城。（記者林正堃攝）伍祐城。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕21歲的台灣隊右投伍祐城在前天經典賽資格賽首戰西班牙登板中繼，面對4人次被敲3安，另有1次保送，沒有抓下任何一個出局數就退場，失4分都是責失，歷經震撼教育，昨對南非他後援1局被敲1安無失分，表現回穩。

今天賽前伍祐城透露，第一場上去投球腦袋一片空白，沒有想法也沒有緊張感，等到滿壘時才不知所措，投不好其實心情滿糟糕的，學長有給他很多鼓勵，自己也有沉澱一下。

伍祐城曾打過2023年亞錦賽，他笑說，「經典賽資格賽等級真的差滿多的，我一開始以為速球就可以解決打者，後面發現沒辦法，丟完那一天才知道原來他們都是小聯盟2A、3A的打者，不是西班牙人，想說他們最厲害的不是足球嗎？」

大聯盟主導的經典賽，為了將棒球推廣到世界各地，因此，對國籍認定相對寬鬆，只要追溯祖父母輩為該國國籍血統，球員本身即使國籍不同，還是可以代表該國參賽，例如以色列，球員只要擁有猶太血統，非以色列籍也能參賽，這次經典賽資格賽西班牙28人名單，38歲投手巴布亞（Jorge Balboa）是陣中唯一本土出身球員。

伍祐城說，昨天賽前教練有問他身心狀況，他說想再丟，謝謝教練給他機會，有證明自己可以做得到的機會，自信心提升不少，也清楚不是一昧只想三振打者，還是要用頭腦投球，「第二場上去感覺比前一場強烈，抓下第一個出局數就覺得自己也可以做到。」

伍祐城表示，有問很多學長，他們說在場上要有想法，不能盲目地投球，會讓自己顯得很匆忙，感覺是被打者玩，而不是玩打者。

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