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經典賽》WBCQ投球時間限制 呂彥青認為對台灣隊投手群沒影響

2025/02/23 19:00

呂彥青。（資料照，記者陳志曲攝）呂彥青。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕28歲台灣隊左投呂彥青前天在經典賽資格賽首戰對西班牙，中繼0.2局雖未被敲安，不過有3次四死球，包括2次觸身球，總計掉2分，昨對南非中繼，一開始雖被敲兩安造成失分危機，還好及時穩住陣腳，連抓3個出局數力保不失。

談到首戰西班牙投出兩次觸身球，呂彥青說，印象中生涯不常對左打觸身球，當時太刻意想塞內角球，讓他們閃躲或視覺感受不同，結果沒控制好，沒有球員會想要故意傷害人。

對西班牙之戰，呂彥青先抓兩個出局數，再投出3次四死球導致後續失分，他說，沒有很緊張，當時先抓下兩個出局數，滿想幫助球隊止血的，可能太過鑽牛角尖，想丟在讓打者打不好的位置，下一場對南非主要還是攻擊打者好球帶，讓他們打不好。

呂彥青認為，西班牙打者跟情蒐提供的資料是有一點差距，但比賽臨場反應還是滿重要的，如果情蒐數據沒有用，當下就要立即做出反應，想辦法解決打者。

呂彥青昨天對南非一開始就被敲兩安，所幸自己解決危機力保不失，他說，結果是被打安打，代表球還是有去攻擊好球帶，打出去的球也沒有很強勁、扎實，在他可以接受的範圍。

呂彥青連兩場出賽，依規定他今天無法再上場，這兩場呂彥青直球均速不到140公里，他說，還要再調整，現階段身體狀況只能用這樣的力量，後天再好好全力以赴，今天先幫隊友加油，或去牛棚看小老弟有什麼需要幫助的。

經典賽資格賽規則比照大聯盟，有投球時間限制，呂彥青認為，這兩場投手都還沒有超時被判違例，感覺大家也沒探討這個問題，對野手來說可能比較急迫。

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