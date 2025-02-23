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經典賽》投完首戰才知道對手等級？ 伍祐城輕敵發言引爆熱議

2025/02/23 19:15

伍祐城今天的一番話讓網友大為傻眼。（記者林正堃攝）伍祐城今天的一番話讓網友大為傻眼。（記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕效力於中華職棒台鋼雄鷹隊的21歲右投伍祐城，在第一戰面對西班牙遭震撼教育，而他在今天受訪時的一番話更令網友大感傻眼。

伍祐城在首戰對西班牙，儘管幾乎都能靠速球搶到好球數領先，但卻始終無法解決打者，最終面對4個人次，沒有解決任何一人，被打3支安打，送出1次四壞保送，失掉4分都是自責分，防禦率無限大，直到昨天對南非一戰才靠著1局無失分讓他的防禦率出現下降，目前賽會防禦率36.00。

伍祐城今天受訪時表示，第一場上去投球腦袋一片空白，沒有想法也沒有緊張感，等到滿壘時才不知所措，投不好其實心情滿糟糕的，學長有給他很多鼓勵，自己也有沉澱一下，但後續的一番話卻讓眾人傻眼：「經典賽資格賽等級真的差滿多的，我一開始以為速球就可以解決打者，後面發現沒辦法，丟完那一天才知道原來他們都是小聯盟2A、3A的打者，不是西班牙人，想說他們最厲害的不是足球嗎？」

網友們對伍祐城的言論議論紛紛道：「這樣說不就是沒情蒐」、「根本還搞不清楚狀況」、「不是看名單就知道滿強的嗎」、「完全沒看情蒐資料？」、「有情搜嗎? 為啥以為對手只會踢足球」、「結果輕敵還真的 笑死 然後被暴打一頓」、「選手怎麼可以這樣想…」、「球迷都知道了的事你投完了才知道？」、「這種心態上去丟被打爆，結果大家都在怪捕手」、「台鋼真的派一堆天兵出來…」、「球員這樣覺得 代表教練團是不是也這樣想？」

台灣在經典賽資格賽首戰派出下勾奇兵陳宇宏登板，結果僅投1局就失2分退場，最終台灣狂失12分吞下難堪敗仗，儘管台灣第二戰擊敗南非，但無論今天對尼加拉瓜贏球與否，台灣都只能打禮拜二的附加賽，力拼經典賽正賽資格。

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