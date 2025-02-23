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經典賽》「東洺，上去熱身！」 富邦悍將萬能右腕+1

2025/02/23 19:19

李東洺接替投球。（資料照，記者陳志曲攝）李東洺接替投球。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台灣隊昨對南非之戰，先發投手沙子宸只投2.2局就因小腿抽筋退場，李東洺緊急救援，中繼1.1局被敲3安失1分，完成即刻救援任務後退場，再由陳柏毓接手。

今天賽前李東洺還原當下狀況，他表示，任務是長中繼投手，原本就會在場邊待命隨時登板，沙子宸第3局投出保送後，自己走進去牛棚，當時陳柏毓正在準備，他原本要先坐下來，看陳柏毓熱身，結果沙子宸小腿抽筋，自己還穿著外套，正準備要坐下來，「結果電話打來，不是說東洺熱身，而是說東洺，上去熱身」。

由於是投手傷退，李東洺依規定可在場上熱身好再投球，大巨蛋3萬多雙眼睛注視著他，他表示：「有壓力啊，比較緊張的是有很多人在看我熱身投球，以前可以在牛棚裡正常把自己的熱身準備完成，現在是很多人在看我慢慢熱。」

李東洺說，原本感覺熱身可以了，但第一球投出卻發現還沒熱好，所以第3局結束後繼續在場邊熱身，第4局才把速度催出來，「昨天很可惜，因為疲勞所以沒辦法把局數拉長，如果可以投更多局數可以幫助球隊更好。」

富邦悍將江國豪在12強賽中打響了「萬能右腕」的名號，這次李東洺也化身緊急救火隊，他笑說：「我們球隊滿多投手都熱身滿快的。」

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