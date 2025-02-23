中職》兄弟痛宰韓職球隊 日籍客座教練大讚22歲菜鳥

馬鋼。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟今天出戰韓職培證英雄隊，全場擊出13支安打，包含22歲的馬鋼在8局下擊出的2分砲，終場以11比1奪下勝利。到中信當客座打擊教練的日籍教練根鈴雄次，特別在IG發文讚賞開轟的馬鋼，「他是很熱心投入訓練的選手，太棒了。」

中信先發魏碩成主投3局，沒有被擊出任何1支安打，飆出4次的三振，僅送出1次的保送。隨後依序推派出盧孟揚、李振昌、林展樟以及黃弘毅接力登板。其中，盧孟揚今共中繼3局，同樣繳出無失分的好表現，與魏碩成聯手在前6局封鎖英雄隊。

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3局下，中信靠著陳九登與林志綱分別擊出安打與製造英雄隊內野守備失誤展開攻勢，隨後，江坤宇與王威晨分別擊出安打與內野滾地球，助隊單局攻下2分取得領先。

中信在4局下延續攻勢，靠著蘇緯達、黃韋盛以及張仁瑋分別選到保送與擊出安打攻佔滿壘。隨後，王政順擊出內野滾地球，靠著野手選擇幫助團隊再拿下分數，緊接著，徐博瑋、林志綱以及江坤宇分別再利用保送與安打，幫助團隊單局灌進4分，取得6比0的領先。

5局下，中信攻勢再起，許庭綸與蘇緯達分別擊出安打與選到保送上壘，隨後團隊利用英雄隊失誤以及成功的雙盜壘戰術，一口氣再拿下2分。第6局團隊再利用英雄隊失誤拿下1分，接著於8局下靠著馬鋼擊出右外野方向兩分砲，讓團隊取得雙位數的領先，終場中信兄弟就以11比1拿下勝利。

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