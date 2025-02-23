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亞洲盃男籃》激戰！林信寬拿9分 台灣隊上半場和香港戰成平手

2025/02/23 19:58

台灣與香港上半場平手。（圖片取自FIBA）台灣與香港上半場平手。（圖片取自FIBA）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃今在亞洲盃男籃第3階段資格賽最後一戰作客香港，但上半場意外陷入苦戰，林信寬拿下全隊最高9分，兩節結束，雙方暫時戰成44：44平手。

台灣隊資格賽和菲律賓、紐西蘭及香港同組，前2階段取得1勝3負，這階段首戰我國在主場擊敗菲律賓，拿下睽違9年的勝利。目前台灣隊累積2勝3負，確定排在分組第3名，得打「6搶4」外卡賽，爭取會內賽資格。

台灣隊上一階段在主場和香港過招，在阿巴西帶領下，以30分差大勝對手，近期7度交手拿下對戰7連勝，這次客場出擊也希望能延續連勝。

台灣隊今天登錄名單異動，上一戰沒打的雷蒙恩、林正、林信寬和陳又瑋都被放進名單中，並由林庭謙、阿巴西、周桂羽、盧峻翔和「新台灣人」高柏鎧先發。

台灣隊開局打出6：0攻勢，但香港隊迅速反擊，一度超前，好在該節尾聲，高柏鎧、林庭謙和雷蒙恩接力得分，首節打完取得21：17領先。

林信寬次節連拿4分，助隊擴大優勢，但香港隊持續緊咬，曾湛元、梁兆華接力得分，迎頭趕上，惠龍兒拿下關鍵分助隊超前，最後關頭阿巴西跳出來放進兩分，半場打完雙方戰成44：44平手。

林信寬上半場拿下9分全隊最高，阿巴西和馬建豪都拿下7分，高柏鎧進帳4分、8籃板。

台灣與香港上半場平手。（圖片取自FIBA）台灣與香港上半場平手。（圖片取自FIBA）

台灣與香港上半場平手。（圖片取自FIBA）台灣與香港上半場平手。（圖片取自FIBA）

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