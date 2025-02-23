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UBA》健行不能只靠劉丞勳！劉孟竹：希望像湖人有里維斯、東契奇跳出來

2025/02/23 20:00

健行劉丞勳全場最高26分，另抓11籃板。（大專體總提供）健行劉丞勳全場最高26分，另抓11籃板。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕健行科大今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽靠一哥劉丞勳26分、11籃板領軍，以73：66逆轉國立體大，驚險收下2連勝。

健行科大複賽連兩天都陷入苦戰，繼昨天逆轉虎尾科大後，今打完上半場以34：35落後國體大，易籃後靠劉丞勳下半場獨攬18分，成功後來居上。史密斯貢獻12分、15籃板，徐宏瑋挹注11分。

對於連兩戰開局都不順利，健行主帥劉孟竹賽後無奈表示，其實團隊看了很多影片，今天還看到接近凌晨4點，但不知道為什麼每支球隊遇到健行準星都會提升，「可能人家打我們比較有信心吧，對位有對到還是被投進。」

健行昨團隊外線28投僅3中，今17投也僅4中，針對球隊外線表現，劉孟竹認為，與球隊少了主控有關，表示目前陣中的後衛如楊皓祥、王鼎鈞都是2號轉1號位，在球場上控制節奏的能力無法與過去的林俊吉、谷毛唯嘉、高錦瑋等人相比，「這是健行過去10年來最引以為傲的位置，但轉型需要時間，控球後衛又是球場上最難的位置，希望他們愈來愈好。」

健行總教練劉孟竹。（大專體總提供）健行總教練劉孟竹。（大專體總提供）

健行隊長劉丞勳今再度扮演致勝功臣，對於團隊火力過於集中在這位歷史得分王身上，劉孟竹坦言，確實需要更多人跳出來分擔進攻責任，球隊在進攻端也會變得比較均衡，「就像湖人之前太仰賴詹姆斯（LeBron James），後來有里維斯（Austin Reaves）跳出來，現在又有東契奇（Luka Doncic），戰績也愈來愈好。」

劉丞勳繼去年成為UBA公開男一級得分王後，昨天也超越前佛光大學女籃王竫婷，成為UBA男、女球員第一人，他期許為後輩樹立榜樣，「希望之後的學弟以這個為目標，不是一心只想得分，而是知道如何在幫助球隊同時，自己也能得到分數。」

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