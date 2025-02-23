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亞洲盃男籃》「金牌狀元」林信寬飆21分 台灣隊擊敗香港奪2連勝

2025/02/23 21:02

台灣隊擊敗香港。（圖片取自FIBA）台灣隊擊敗香港。（圖片取自FIBA）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今天在亞洲盃男籃資格賽第3階段作客香港，輪到「金牌狀元」林信寬發威，他繳出全隊最高21分，終場以99：83擊敗香港，資格賽以3勝3負作收。

台灣隊資格賽和菲律賓、紐西蘭及香港同組，前2階段取得1勝3負，這階段首戰我國在主場擊敗菲律賓，拿下睽違9年的勝利。目前台灣隊累積2勝3負，確定排在分組第3名，得打「6搶4」外卡賽，爭取會內賽資格。

台灣隊上一階段在主場和香港過招，在阿巴西帶領下，以30分差大勝對手，近期7度交手拿下對戰7連勝。台灣隊今天登錄名單異動，上一戰沒打的雷蒙恩、林正、林信寬和陳又瑋都被放進名單中，並由林庭謙、阿巴西、周桂羽、盧峻翔和「新台灣人」高柏鎧先發。

台灣隊開局雖打出6：0攻勢，但攻守發揮不盡理想，上半場一度落後，林信寬繳出全隊最高9分，加上阿巴西和馬建豪都拿下7分，半場打完雙方戰成44：44平手。

易籃後，雙方有來有往，盧峻翔三分打助隊持續握有領先優勢，戰況膠著之際，高錦瑋跳出命中三分球，加上阿巴西爆扣，台灣隊稍稍擴大領先。

決勝節台灣隊在雷蒙恩、林信寬接力得分下將領先擴大到雙位數，隨後馬建豪也加入開火行列，聯手林信寬連續得分，奠定勝基，最終以雙位數差距收下勝利。

台灣隊今天4人得分上雙，林信寬三分球4投3中拿下21分，迎來國際賽首秀的雷蒙恩貢獻14分，馬建豪也有14分入袋，林庭謙13分。

雷蒙恩。（圖片取自FIBA）雷蒙恩。（圖片取自FIBA）

林庭謙。（圖片取自FIBA）林庭謙。（圖片取自FIBA）

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