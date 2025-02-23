晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

經典賽》大聯盟縮時政策「中職不能完全複製」 周思齊提出建言

2025/02/23 21:30

投手計時器。（資料照，記者陳志曲攝）投手計時器。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕2012年11月經典賽資格賽台灣隊3戰全勝晉級隔年會內賽，當時周思齊是台灣隊主砲，去年球季結束引退後轉任亞洲棒總理事長特助，今天現身大巨蛋，他表示，資格賽每一場壓力都很大，當年對手紐西蘭有一名身材高大的速球投手，菲律賓有左投小川龍也和美國大學球員助陣，對戰壓力真的很大，況且當時還沒有情蒐。

今年經典賽資格賽在2月舉辦，對職業球員而言是很大的考驗，周思齊說，在2月比賽確實是很大的挑戰，但這是大聯盟辦的國際賽，成敗論英雄，沒辦法，賽制就是如此。

以國家隊前輩視野來看這批國手，周思齊認為，其實選手素質都不錯，打擊也很好，只可惜前兩場打線沒有串聯，導致留下許多殘壘，不過昨天對南非第8局攻勢，感覺團隊士氣有打出來。

經典賽由大聯盟主辦，資格賽比照大聯盟規定設有投球時間限制，壘上沒人時投手必須在15秒內完成投球，壘上有人則為18秒，捕手須在9秒前就位，打者須在30秒內進入打擊區，打擊時須在8秒內注視投手並準備好打擊。

目前中職規定，壘上沒人時投手必須於倒數20秒內完成投球，壘上有人則為25秒，未來是否全面比照大聯盟，周思齊說，「大聯盟的規則，我們只能參考，但不能完全複製，台灣投手的投球動作比較多種，大聯盟比較沒有在鑽研牽制，他們是能力的展現，我們在秒數上面控制可以思考，不一定都聚焦在球員身上，包括縮短教練暫停或是捕手暫停時間，可以讓整體比賽時間就會縮短。」

不過周思齊也說，大聯盟整體場地的人很多，整理速度也很快，所以才會說大聯盟怎麼做，中職不見得就能完全複製，也不一定能完全照抄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中