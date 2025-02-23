經典賽》大聯盟縮時政策「中職不能完全複製」 周思齊提出建言

投手計時器。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕2012年11月經典賽資格賽台灣隊3戰全勝晉級隔年會內賽，當時周思齊是台灣隊主砲，去年球季結束引退後轉任亞洲棒總理事長特助，今天現身大巨蛋，他表示，資格賽每一場壓力都很大，當年對手紐西蘭有一名身材高大的速球投手，菲律賓有左投小川龍也和美國大學球員助陣，對戰壓力真的很大，況且當時還沒有情蒐。

今年經典賽資格賽在2月舉辦，對職業球員而言是很大的考驗，周思齊說，在2月比賽確實是很大的挑戰，但這是大聯盟辦的國際賽，成敗論英雄，沒辦法，賽制就是如此。

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以國家隊前輩視野來看這批國手，周思齊認為，其實選手素質都不錯，打擊也很好，只可惜前兩場打線沒有串聯，導致留下許多殘壘，不過昨天對南非第8局攻勢，感覺團隊士氣有打出來。

經典賽由大聯盟主辦，資格賽比照大聯盟規定設有投球時間限制，壘上沒人時投手必須在15秒內完成投球，壘上有人則為18秒，捕手須在9秒前就位，打者須在30秒內進入打擊區，打擊時須在8秒內注視投手並準備好打擊。

目前中職規定，壘上沒人時投手必須於倒數20秒內完成投球，壘上有人則為25秒，未來是否全面比照大聯盟，周思齊說，「大聯盟的規則，我們只能參考，但不能完全複製，台灣投手的投球動作比較多種，大聯盟比較沒有在鑽研牽制，他們是能力的展現，我們在秒數上面控制可以思考，不一定都聚焦在球員身上，包括縮短教練暫停或是捕手暫停時間，可以讓整體比賽時間就會縮短。」

不過周思齊也說，大聯盟整體場地的人很多，整理速度也很快，所以才會說大聯盟怎麼做，中職不見得就能完全複製，也不一定能完全照抄。

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