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自由車》登山車一姊蔡雅羽出擊 彰化員林礫石車賽封后

2025/02/23 21:33

台灣登山車一姐蔡雅羽以絕對領先成績封后。（大會提供）台灣登山車一姐蔡雅羽以絕對領先成績封后。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025Gravel Fundo系列賽事週日於彰化員林站落幕，吸引眾大咖國手齊聚，也是台灣首支女子車隊Liv-VERGE成軍後首場越野賽事，登山車一姊蔡雅羽牛刀小試，Gravel礫石車賽女子組強勢封后。

Gravel Fundo彰化員林站，延續經典Gravel礫石車賽及XCO越野賽，再度於員林自行車主題園區進行，賽事路線設計由登山車父子檔江鎮森、江思翰兩位達人操刀，上午Gravel賽道總長3公里，菁英組及電車組繞行5圈，非菁英組繞行3圈；下午MTB XCO賽道距離3公里，菁英組及電車組繞行5圈，非菁英組繞行2圈。大會更重金打造6組跳台，讓喜歡空中飛馳的車友們能享受刺激快感。

今年成立的Liv-VERGE女子車隊，首場越野賽事就在Gravel Fundo，蔡雅羽Gravel礫石車賽女子組展現過人實力，挾大幅領先的成績掄元，獲得全場最高積分，賽後她說：「車隊秉持著讓選手有更多舞台的原則，準備把越野車選手打造成公路選手，公路選手打造成越野車選手。」蔡雅羽隔天啟程出國，為大洋洲XC系列賽備戰。

菁英組賽事，旅居台灣的比利時好手蘇但丁，則以絕佳技巧及經驗，上下午兩場賽事稱王，登上目前Gravel Fundo 2025積分排行榜的龍頭寶座。

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