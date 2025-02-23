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U19籃球聯盟》控衛代打中鋒奪冠像極魔術強森 李冠翰、古易恩靠2K練默契

2025/02/23 21:54

Mamba拿下U12第一組冠軍，賽後在場中合影留念。（U19籃球聯盟提供）Mamba拿下U12第一組冠軍，賽後在場中合影留念。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟23日進行分齡決賽，U12第一組的Mamba以43：42險勝民生國小，拿下該組冠軍，U15第一組則是信義國中奪魁。

俱樂部球隊Mamba上午四強賽先以74：43擊敗復興國小，下午冠軍賽對上強敵民生，第二節到第三節拉出一波19：0猛攻逆轉戰局，決勝階段李冠翰連得6分穩住領先，讀秒階段民生因氣力放盡，未採取犯規戰術，1分差分出勝負。

民生「莊家兄弟」莊子承、莊子暘分別貢獻15分、3籃板與8籃板、4抄截，射手張晏維投進2記三分球，得到12分、5助攻。Mamba則以李冠翰為首，他獨得17分、13籃板完成「雙十」，與攻下15分的古易恩組成雙箭頭，不斷攻城掠地。

李冠翰跟古易恩是安坑國小校隊隊友，還是後場搭檔，默契本來就很好，今天因陣中中鋒受傷，前者代打禁區，表現精彩，不斷上演抓下籃板後長傳美技，受惠最多的就是老戰友古易恩。

「他傳的真的很好！人到球到！」古易恩冠軍賽的7顆進球與四強賽的20分都來自上籃，他透露由於母親過去是科班籃球隊出身，經常跟他分享觀念與經驗，「包括防守啊、空手切入的想法，我覺得今天的表現她應該滿意吧！」

1980年NBA總冠軍賽第6戰，洛杉磯湖人王牌中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）因傷缺陣，控衛魔術強森（Magic Johnson）代打中鋒繳出42分、15籃板、7助攻，成為「魔術強森」傳奇序章。雖然層級不同，今天李冠翰的故事有那麼一絲異曲同工。

「無論是在學校還是Mamba，我本來都是打控衛，今天當中鋒覺得滿好玩的，可以一直搶籃板。」六年級的李冠翰身高已經171公分，罰球線轉身投籃頗有一手，加上跟隊友平時培養的默契，讓Mamba拿下冠軍。

「我們平常感情就很好啊，會一起打PS5的2K（NBA籃球遊戲），我都用夏洛特黃蜂，因為我喜歡Lamelo Ball。」李冠翰笑說。

壓軸的U15第一組冠軍賽，信義國中以58：39力克Mamba Elite奪冠，陳有為攻下全場最高16分，留睦恩9分、3籃板，岳呈峰6分、9籃板，為上半季賽事劃下完美句點。

Mamba李冠翰（右）中距離投籃得分。（U19籃球聯盟提供）Mamba李冠翰（右）中距離投籃得分。（U19籃球聯盟提供）

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