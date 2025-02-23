經典賽》慘遭尼加拉瓜完封！台灣隊25日背水一戰對決西班牙

台灣25日將與西班牙力拼最後一場經典賽門票。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕賽前就確定落入25日的附加賽，台灣隊今晚和尼加拉瓜交手，由19歲投手徐翔聖先發。徐翔聖投2局失2分（1責失）退場，接手的投手群中，4上登板僅用5球投1人次的王牌徐若熙，猛飆158公里振奮人心。不過，台灣隊最終仍以0：6不敵尼加拉瓜，分組賽成績1勝2敗。

由於尼加拉瓜隊首打席造成游擊手張育成失誤，加上雷頓（Steven Leyton）的長打，徐翔聖僅投7球失第1分，是非自責分。徐翔聖隨後回穩，2局投完交給陳宇宏接手。

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首戰對西班牙僅投1局失2分的陳宇宏，投1.2局無失分。4局上，徐若熙在觀眾歡呼聲中登板，面對李維拉的5球都超過150公里。

6局上，呂詠臻投球，尼加拉瓜隊靠著札馬拉（Freddy Zamora）高飛犧牲打，又拿到1分。

8局上，曾峻岳也首度登板，同樣150公里以上速球連發，投出三上三下，包含1次三振，官網測得最快球速換算約154公里。

9局上，道森（Chase Dawson）在壘上有人狀況下，補上一支帶有2分打點二壘安打，拉開比分差距。

打擊方面，台灣隊全場共9個殘壘、5次得點圈有人皆未敲安，多次在得點圈有人狀況下無功而返。

打完預賽最後一場，尼加拉瓜隊全勝晉級，挺進明年經典賽正賽。台灣隊以1勝2敗、分組第3名之姿，要和2勝1敗、分組第2名的西班牙隊交手。預賽首戰，台灣隊在投手群崩盤狀況下，5:12不敵西班牙隊。

張育成。（記者林正堃攝）

徐翔聖。（記者林正堃攝）

徐若熙。（記者林正堃攝）

徐若熙精彩守備。（記者林正堃攝）

張育成。（記者林正堃攝）

陳傑憲。（記者林正堃攝）

尼加拉瓜獲勝。（記者林正堃攝）

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