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亞洲盃男籃》3月外卡職籃不停賽 圖齊喊話：相信台灣職籃會全力支持

2025/02/24 07:06

台灣男籃代表隊。（資料照，記者陳志曲攝）台灣男籃代表隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃昨晚擊敗香港收下資格賽第3勝，確定排名分組第3得打「6搶4」外卡賽，但屆時各國職籃都未停賽，徵召成為一大難題。台灣隊教練圖齊表示，國家隊和台灣職籃球隊互動密切，相信他們都會支持，並允許球員加入國家隊。

台灣男籃在這次亞洲盃資格賽和菲律賓、紐西蘭及香港同組，小組賽取得3勝3負，拿下分組第3名，必須要打「6搶4」外卡賽。

不過，屆時台灣兩職籃和各國職籃都未停賽，徵召恐怕成為難題。對於接下來外卡備戰，圖齊說：「這將是一個艱難的時刻，因為大家都知道我們將在3月比賽，而每個聯賽都無法暫停賽程，關於這個階段的溝通也有點晚。但無論如何，我們都將面對這個問題。我們與在地球隊關係密切，相信台灣的每支球隊都會支持國家隊，所以我相信他們會允許球員加入。」

圖齊提到，因為備戰外卡賽的時間不多，所以在資格賽最後一階段集訓，其實就已經在為接下來外卡賽對泰國和關島之戰作準備，同時打下基礎，「現在也希望CBA、日本聯賽能跟我們合作，這已經是最後階段了，我們要與亞洲最好的16支球隊競爭。」

台灣男籃總教練圖齊。（資料照，記者陳志曲攝）台灣男籃總教練圖齊。（資料照，記者陳志曲攝）

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