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經典賽》感受到台灣隊球衣很重！19歲徐翔聖讓名球評「曾公」感動

2025/02/24 07:06

徐翔聖。（記者林正堃攝）徐翔聖。（記者林正堃攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣19歲小將徐翔聖在經典賽資格賽面對尼加拉瓜先發2局失掉2分吞下敗仗，賽後他直言不甘心，但仍轉念將此次經驗吸收，期盼能汲取成未來職業賽場上的養分，知名球評「曾公」曾文誠更對徐翔聖的訪問直呼感動。

徐翔聖先發面對第一名打者時，就因為張育成的失誤上壘，後續便被連續安打失掉2分，在掉分後回穩連抓3個出局數，第二局雖也有被敲安但力保不失，留下2局被打4安打，失掉2分，送出1K的表現，承擔本場比賽的敗戰投手。

賽後徐翔聖在接受《愛爾達體育》訪問時回顧自己經典賽的第二場登板：「雖然是回到自己比較熟悉的先發位置，但一開始有被得分，整體結果下來，也沒有幫到球隊贏球，其實蠻不甘心的。」至於在首局回穩的關鍵，徐翔聖回顧當下心態：「發生的事情就發生了，就是專注在每一顆每一個打者，這邊是我們主場，在大家的應援下專注好每一顆球。」

年僅19歲的徐翔聖是本次台灣年紀最小的球員，他與林維恩都是「1字頭」，該如何面對國家隊壓力，徐翔聖坦言：「沒什麼經驗，那就不要去想太多。不能說年紀最小就能失敗，但就是把自己做到最好，雖然成人的台灣隊球衣很重啦，但就是盡力就好。」

對於此次國際賽的最大收穫，徐翔聖認為，能在大舞台上得到這種經驗，對職業生涯算是很好的，而這次的失誤與不甘心：「我覺得也可以帶給我很大的動力。」

球評曾文誠點出徐翔聖的訪問金句：「不是年輕就可以失敗。我覺得這句話真的很棒，現在年輕人不但有條件有能力，心理素質還非常的好。這一點我看了覺得非常的感動。」

徐翔聖。（記者林正堃攝）徐翔聖。（記者林正堃攝）

徐翔聖與捕手蔣少宏。（記者林正堃攝）徐翔聖與捕手蔣少宏。（記者林正堃攝）

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