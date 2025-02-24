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亞洲青少年擊劍錦標賽 台灣銳劍男團斬韓完成衛冕

2025/02/24 03:51

〔中央社〕在科威特舉行的亞洲青少年擊劍錦標賽，台灣銳劍男團接連擊敗中國、韓國等強敵完成衛冕，教練丁泓剴認為，這批選手特點是敢衝，不會懼怕對手。

2025亞洲青少年擊劍錦標賽在科威特舉辦，挑戰衛冕的台灣銳劍男團，由丁泓剴領軍，選手則包含陳秉濬、林楙祥、李宥辰及蘇敏毅等人，並榮膺賽會第4種子，在首輪輪空的情況下，直接前進16強。

接連擊敗卡達、新加坡後，台灣銳劍男團在4強與頭號種子中國正面交鋒，雙方陷入拉鋸戰，甚至最後1回合兩隊還平手，不過靠著擔綱最後一棒的林楙祥完美收尾，台灣銳劍男團成功以45比40晉級金牌戰。

台灣銳劍男團在金牌戰迎戰韓國，兩隊戰況依舊膠著，然而這次輪到陳秉濬挺身而出，面對青少年個人冠軍對手的挑戰下，他在賽前已經揣摩過戰術安排，最後陳秉濬也頂住壓力，幫助台灣銳劍男團再以45比40完成衛冕，同時搶下本屆賽事的首面金牌。

曾是2017世大運國手、負責帶隊的丁泓剴賽後接受中央社採訪時透露，這次陣容比較平均，在節奏性、敏捷性具有優勢，而且特點是敢衝，每一次出手都很果決，「就算是第1次參加，也不會懼怕對手，狀態還愈打愈好。」

丁泓剴認為，雖然今年選手的整體實力相較於去年是略微下降，但仍具備強度，沒有絕對會贏的比賽，勝負關鍵在於選手當下狀態，「像我們的選手即便發生失誤，也能立刻調整，利用時間差贏下比賽。」（編輯：何宏儒）1140224

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