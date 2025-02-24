經典賽》受訪談西班牙被批輕敵 伍祐城發聲明為失言道歉

伍祐城。（資料照，記者林正堃攝）



張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕入選世界經典賽資格賽台灣隊的台鋼雄鷹的21歲右投伍祐城，在第一戰面對西班牙遭震撼教育，昨日接受採訪時開玩笑說到「以為西班牙最厲害的是足球」，這番話引起熱議。對此，伍祐城24日深夜在IG限時動態發出3點聲明表示，自己沒有輕敵只是開玩笑，對於失言道歉。

伍祐城首戰對西班牙中繼，面對4人次被敲3安另有1保送，沒抓任何出局數就黯然退場，失4分都是責失。伍祐城昨天受訪時表示，對西班牙投球腦袋一片空白，沒想法也不緊張，投到滿壘才不知所措，投不好心情很差，投完南非信心才回來，學長說在場上要有想法，不能盲目地投球，不然會讓自己顯得很匆忙，感覺是被打者玩，而不是玩打者。

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伍祐城之後開玩笑說道：「一開始我以為用速球就可以解決打者，後來發現沒辦法，那一天丟完才知道原來他們很多都是小聯盟2A、3A打者，不是西班牙人，想說他們最厲害的運動不是足球嗎？」

伍祐城的言論在網路上引發熱議，外界認為他失言且輕敵。對此，伍祐城24日深夜在個人社群網站發出3點聲明道歉，胎榜示，採訪說到直球能解決是聽完情蒐說明打者的熱區及弱點之後的想法，加上對自己的直球比較有信心，所以才想說用直球進攻讓他們打不好，絕非是輕敵的態度，開玩笑說到西班牙足球比較強，也是希望讓大家不要擔心他的狀態，以後自己會更謹言慎行。

伍祐城聲明

1. 在場上我是用盡全力投球，希望能幫中華隊拿下勝利，可惜自己狀況不是絕佳，被對方

打者有效掌握，真的非常對不起辜負大家的期待。

2. 採訪說到直球能解決是聽完情蒐說明打者的熱區及弱點之後的想法，加上對自己的直球

比較有信心，所以才想說用直球進攻讓他們打不好，絕非是輕敵的態度。

3. 對西班牙首戰表現很不好，很自責心情也很糟糕，為了緩解採訪的氣氛，跟幾個比較常

接觸的記者開玩笑說到西班牙足球比較強，也是希望讓大家不要擔心,我的狀態是可以出賽

的。

但我現在知道就算是開玩笑，也不應該在這種場合說出來，以後我會更謹言慎行，在此為我

賽前採訪失言道歉。

我非常珍惜披上中華隊球衣的機會，也深知自己在球技或是公關還有很多要學習的地方，我

會繼續努力，也請大家繼續為中華隊加油，最後的附加賽，無論會不會上場我都會全力幫助

中華隊拿下最後的勝利。

伍祐城發出聲明為失言道歉。（擷取自伍祐城IG）



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