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MLB》春訓夢幻對決被賈吉敲出全壘打 柯爾很享受「這感覺很特別」

2025/02/24 10:55

柯爾與賈吉今天進行夢幻對決。（資料照合成圖）柯爾與賈吉今天進行夢幻對決。（資料照合成圖）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基現役最強塞揚投手柯爾（Gerrit Cole）和最強MVP重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天進行難得一見的投打內戰。柯爾受訪坦言，非常享受與賈吉對決的感覺。

柯爾今天與賈吉進行難得一見的實戰投打練習對決，賈吉展現重砲威力，把柯爾的球掃向左外野全壘打牆之外。柯爾受訪坦言，很享受與賈吉的對決，當了這麼多年的投手，看過很多平飛球，也被敲出過很多平飛安打，要解決擁有怪力的打者並不輕鬆，但能和賈吉正面對決後聊聊天，這感覺蠻特別的。

柯爾認為賈吉今天的狀態非常好，他沒有做什麼特別的調整，就是盡可能地去揮棒，把球打好，出現了很多不錯的擊球，這是一個好的開始。

柯爾今天在Live BP投3局，這很也可能是他春訓最後一次的實戰投打練習，接下來他預計將在實戰比賽中登板。柯爾也透露此次春訓有邀請傳奇名投克萊門斯（Roger Clemens）擔任客座教練，他給了自己很多建議，只要再做出一些微調就行，目前的調整的狀況還不錯。

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