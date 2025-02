MLB》春訓熱身賽火力全開還炸裂 紅襪柏格曼轉隊首秀繳準完全打擊

柏格曼。(今日美國)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕明星三壘手柏格曼(Alex Bregman)開季前以3年1.2億美元(約新台幣39億)加盟紅襪,今天在熱身賽首秀火力全開,繳出3安猛打賞、準完全打擊的表現,包括一發2分砲,首戰就敲出首轟,不過紅襪最終仍以7:8一分不敵藍鳥。

柏格曼今天擔任紅襪先發三壘手扛第2棒,首局首打席就從藍鳥先發投手、日職中日古巴前洋投Y.羅德里奎茲(Yariel Rodriguez)手中,敲出右外野平飛安打,該局靠著「故事哥」史托瑞(Trevor Story)的長打進帳1分先馳得點。

紅襪向白襪交易來的王牌左投克羅切(Garrett Crochet),此役掛帥先發,主投1.2局被敲3安無失分,另有4次三振和1次保送。

柏格曼2局下在二壘有人時上場打擊,狙擊藍鳥28歲右投貝許(Andrew Bash),敲出左外野2分砲,熱身賽首轟出爐,他之後在第4局又掃出左外野擊中「綠色怪物」的二壘安打,只差三壘安打就能締造完全打擊,他在6局上就提前退場休息,柏格曼此役單場3支3,跑回1分,開轟貢獻2分打點。藍鳥在9局上展開絕地大反攻,單局灌進6分逆轉,終場以8:7驚險擊敗紅襪。

對於自己的表現,柏格曼認為,今年春訓的打擊狀況和揮棒姿勢都調整的不錯,紅襪總教練柯拉(Alex Cora)表示,柏格曼非常認真,在場邊都會與隊友進行溝通,他很想要贏球,想要趕快融入球隊,他很享受這裡的氛圍。

Alex Bregman introduces himself to @RedSox fans with a big home run! #SpringTraining pic.twitter.com/CjTNjuXhlq