MLB》春訓熱身賽火力全開還炸裂 紅襪柏格曼轉隊首秀繳準完全打擊

柏格曼。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）開季前以3年1.2億美元（約新台幣39億）加盟紅襪，今天在熱身賽首秀火力全開，繳出3安猛打賞、準完全打擊的表現，包括一發2分砲，首戰就敲出首轟，不過紅襪最終仍以7：8一分不敵藍鳥。

柏格曼今天擔任紅襪先發三壘手扛第2棒，首局首打席就從藍鳥先發投手、日職中日古巴前洋投Y.羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）手中，敲出右外野平飛安打，該局靠著「故事哥」史托瑞（Trevor Story）的長打進帳1分先馳得點。

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紅襪向白襪交易來的王牌左投克羅切（Garrett Crochet），此役掛帥先發，主投1.2局被敲3安無失分，另有4次三振和1次保送。

克羅切。（今日美國）

柏格曼2局下在二壘有人時上場打擊，狙擊藍鳥28歲右投貝許（Andrew Bash），敲出左外野2分砲，熱身賽首轟出爐，他之後在第4局又掃出左外野擊中「綠色怪物」的二壘安打，只差三壘安打就能締造完全打擊，他在6局上就提前退場休息，柏格曼此役單場3支3，跑回1分，開轟貢獻2分打點。藍鳥在9局上展開絕地大反攻，單局灌進6分逆轉，終場以8：7驚險擊敗紅襪。

對於自己的表現，柏格曼認為，今年春訓的打擊狀況和揮棒姿勢都調整的不錯，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示，柏格曼非常認真，在場邊都會與隊友進行溝通，他很想要贏球，想要趕快融入球隊，他很享受這裡的氛圍。

Alex Bregman introduces himself to @RedSox fans with a big home run! #SpringTraining pic.twitter.com/CjTNjuXhlq — MLB （@MLB） February 23, 2025

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