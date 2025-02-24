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MLB》李灝宇秀守備美技、擊球初速破176公里 林家正上場代跑

2025/02/24 09:13

李灝宇。（資料照）李灝宇。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在老虎體系打拚的台灣強打李灝宇，今天在春訓熱身賽對戰洋基，雖然3打數無安打，吞下1次三振，熱身賽首安尚未開胡，但擊球初速高達109.8英哩，顯示打擊狀況仍是不錯。

李灝宇今天擔任先發二壘手打第8棒，2局上先是美技攔下沃爾普（Anthony Volpe）的中間強勁滾地球，傳往一壘完成刺殺，3局上首打席面對洋基28歲右投Sean Boyle，瞄準90.2英哩的伸卡球，擊出強勁左外野飛球，可惜被接殺，該球擊球初速高達109.8英哩，4局上第2打席擊出中外野飛球出局，6局上第3打席則是啟動電子好球帶挑戰，但最終仍是吞下三振，6局下退場休息。李灝宇此役3打數無安打，吞下1次三振，熱身賽首安尚未出爐，老虎終場以4：0完封洋基。

效力海盜體系的台灣好手鄭宗哲，今天在主場對戰雙城的熱身賽中在6局上替補守游擊，7局下一上來就選到四壞球保送，並跑回1分，8局第二打席擊出右外野飛球出局，目前熱身賽打擊率為0.333。

甫加盟運動家的捕手林家正，今天在大聯盟熱身賽首度亮相，運動家捕手蘭利斯（Shea Langeliers）5局下遭到洛磯投手希爾（Jaden Hill）觸身球保送，球團此時換上林家正代跑，S.布朗（Seth Brown）在滿壘時敲出清壘長打，林家正跑回球隊第4分，但6局上被換下場，沒有守備和打擊的機會。

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