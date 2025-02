MLB》李灝宇秀守備美技、擊球初速破176公里 林家正上場代跑

李灝宇。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕在老虎體系打拚的台灣強打李灝宇,今天在春訓熱身賽對戰洋基,雖然3打數無安打,吞下1次三振,熱身賽首安尚未開胡,但擊球初速高達109.8英哩,顯示打擊狀況仍是不錯。

李灝宇今天擔任先發二壘手打第8棒,2局上先是美技攔下沃爾普(Anthony Volpe)的中間強勁滾地球,傳往一壘完成刺殺,3局上首打席面對洋基28歲右投Sean Boyle,瞄準90.2英哩的伸卡球,擊出強勁左外野飛球,可惜被接殺,該球擊球初速高達109.8英哩,4局上第2打席擊出中外野飛球出局,6局上第3打席則是啟動電子好球帶挑戰,但最終仍是吞下三振,6局下退場休息。李灝宇此役3打數無安打,吞下1次三振,熱身賽首安尚未出爐,老虎終場以4:0完封洋基。

效力海盜體系的台灣好手鄭宗哲,今天在主場對戰雙城的熱身賽中在6局上替補守游擊,7局下一上來就選到四壞球保送,並跑回1分,8局第二打席擊出右外野飛球出局,目前熱身賽打擊率為0.333。

甫加盟運動家的捕手林家正,今天在大聯盟熱身賽首度亮相,運動家捕手蘭利斯(Shea Langeliers)5局下遭到洛磯投手希爾(Jaden Hill)觸身球保送,球團此時換上林家正代跑,S.布朗(Seth Brown)在滿壘時敲出清壘長打,林家正跑回球隊第4分,但6局上被換下場,沒有守備和打擊的機會。

