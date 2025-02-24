MLB》鬼門關前走一遭 道奇梅伊復出狂飆95英哩火球：回來真好

歷經食道撕裂手術，梅伊今天春訓迎來復出。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年因生菜卡住喉嚨導致食道撕裂、經歷鬼門關前走一遭的道奇火球男梅伊（Dustin May）在春訓復出，首戰先發就飆出95英哩速球三振對手，賽後他表示，能夠回到比賽投球感覺真好。

梅伊上次大聯盟出賽是2023年5月的事情，隨後因要開TJ手術而報銷，不料去年又因食道撕裂再度報銷，直到今年春訓才有機會站回投手丘。

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春訓復出第一場，梅伊對教士先發小試身手投了一局，儘管一度讓對手攻佔一二壘，不過靠著隊友雙殺、自己又用三振解決最後一位打者，順利化解失分危機，賽後他受訪表示：「我覺得能回來實在太棒了。」

「我還活著，我很高興我在這裡。」梅伊表示，他感覺肩膀上的重擔全都放下了，可以呼吸新鮮空氣，感覺就像新的開始一樣。

梅伊去年7月因食道撕裂緊急送醫，回顧那天梅伊表示，如果沒送醫人可能已經走了，而也因為這次意外，梅伊在為期6個月的復健中，禁止食用重量超過10磅的食物，直到去年11月他才可以輕鬆投球，今年1月才解禁可以全力投球。

總計今天比賽梅伊用了15球，其中8顆是好球，平均速球速度落在94至95英哩之間，僅比2022、2023年時的97.3英哩慢了一點，賽後他也在社群發文，向大家宣告自己已經正式重返球場。

Dustin May was recovering from elbow surgery last July when a near-death experience forced him to undergo emergency esophagus surgery.



His first outing since that incident was an emotional one pic.twitter.com/XnZyzULwNJ — MLB （@MLB） February 23, 2025

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