MLB》鬼門關前走一遭 道奇梅伊復出狂飆95英哩火球：回來真好

歷經食道撕裂手術,梅伊今天春訓迎來復出。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕去年因生菜卡住喉嚨導致食道撕裂、經歷鬼門關前走一遭的道奇火球男梅伊(Dustin May)在春訓復出,首戰先發就飆出95英哩速球三振對手,賽後他表示,能夠回到比賽投球感覺真好。

梅伊上次大聯盟出賽是2023年5月的事情,隨後因要開TJ手術而報銷,不料去年又因食道撕裂再度報銷,直到今年春訓才有機會站回投手丘。

請繼續往下閱讀...

春訓復出第一場,梅伊對教士先發小試身手投了一局,儘管一度讓對手攻佔一二壘,不過靠著隊友雙殺、自己又用三振解決最後一位打者,順利化解失分危機,賽後他受訪表示:「我覺得能回來實在太棒了。」

「我還活著,我很高興我在這裡。」梅伊表示,他感覺肩膀上的重擔全都放下了,可以呼吸新鮮空氣,感覺就像新的開始一樣。

梅伊去年7月因食道撕裂緊急送醫,回顧那天梅伊表示,如果沒送醫人可能已經走了,而也因為這次意外,梅伊在為期6個月的復健中,禁止食用重量超過10磅的食物,直到去年11月他才可以輕鬆投球,今年1月才解禁可以全力投球。

總計今天比賽梅伊用了15球,其中8顆是好球,平均速球速度落在94至95英哩之間,僅比2022、2023年時的97.3英哩慢了一點,賽後他也在社群發文,向大家宣告自己已經正式重返球場。

Dustin May was recovering from elbow surgery last July when a near-death experience forced him to undergo emergency esophagus surgery.



His first outing since that incident was an emotional one pic.twitter.com/XnZyzULwNJ