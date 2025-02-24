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籃球》第三屆南霸萬跨聯盟 「新手奶爸」吳松蔚摘得分王、FMVP帶隊奪冠

2025/02/24 09:44

莯菛髮匠-美之舍奪第三屆南霸萬跨聯盟冠軍（主辦單位提供）莯菛髮匠-美之舍奪第三屆南霸萬跨聯盟冠軍（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕由高雄、台南、屏東、嘉義等4大社會籃球聯盟所組成的南霸萬跨聯盟邁入第三屆，22日在前鎮運動中心圓滿落幕，「新手奶爸」吳松蔚代表莯菛髮匠-美之舍出賽，不僅勇奪得分王，更拿下FMVP，帶領球隊摘下冠軍。

由於南部較少有跨縣市的籃球賽，南霸萬跨聯盟就因此成立，並邀請台南府城聯盟、屏東大武山聯盟、高雄TGF聯盟、嘉義TGF嘉鄉聯盟共襄盛舉。本屆參賽隊伍有莯菛髮匠-美之舍、啟碩機械x香圃麵店、日禾廣告設計、佳里慶益實業、吉全工程、BKSO、葳晶國際、廣聯建設共8隊。

賽事最大亮點是31歲的吳松蔚，他在去年退役，離開效力多年的福爾摩沙夢想家，同時也晉升為「新手奶爸」，當然他對籃球仍相當喜愛。吳松蔚這次跟一票義守大學戰友一起代表莯菛髮匠-美之舍，他以場均23.3分摘下得分王，並帶領球隊奪下冠軍。

高雄市運發局長侯尊堯出席南霸萬跨聯盟開幕儀式，他表示：「高雄市府運發局，全力支持在地單位，辦理跨縣市對抗賽的活動，這幾年高雄除了大力的發展觀光外，也吸引台積電等各大廠商紛紛在高雄設廠投資，高雄的發展及改變大家有目共睹，運發局也盡力地推動，高雄各地區各項運動發展活動，本次的場館前鎮運動中心是前年落成啟用的，期許活動順利圓滿成功。」

吳松蔚（左）勇奪得分王、FMVP（主辦單位提供）吳松蔚（左）勇奪得分王、FMVP（主辦單位提供）

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