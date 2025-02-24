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NBA》英雄哥狂飆40分也沒用 熱火決勝節慘遭公鹿逆轉

2025/02/24 10:21

赫爾羅（左）拿下全場最高40分。（美聯社）赫爾羅（左）拿下全場最高40分。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕熱火今天客場挑戰公鹿，儘管多數時間都領先對手，不過末節卻沒擋住公鹿反撲，最後浪費雙位數領先以113比120遭到逆轉，也讓陣中新一哥「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）的40分做了白工。

熱火今天開賽就掌握節奏，首節打完取得14分領先，儘管公鹿嘗試反撲，不過熱火始終將分差維持在10分左右，打完前三節還以93比85領先。

不過決勝節一開始風雲變色，公鹿開節打出一波15比2攻勢，一口氣反超取得5分領先，隨後兩隊開始拉鋸，熱火多次將比數追平，3分19秒赫爾羅超遠三分將比數追成109平手，不過也成為熱火最後一次追平，公鹿里拉德（Damian Lillard）最後22秒關鍵上籃得手，將領先拉開到7分奠定勝基。

此戰熱火赫爾羅攻下全場最高40分，另有7籃板以及11助攻，明星中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）24分7籃板，季中交易來的威金斯（Andrew Wiggins）則有20分進帳。

公鹿方面，里拉德拿到全隊最高28分，並送出8次助攻，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）23分16籃板7助攻，庫茲馬（Kyle Kuzma）則拿下了16分。

亞德托昆波（右）繳出23分16籃板7助攻全能成績單。（美聯社）亞德托昆波（右）繳出23分16籃板7助攻全能成績單。（美聯社）

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