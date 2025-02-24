NBA》坎寧安飆7顆三分轟38分射下老鷹 活塞睽違10年收下6連勝

坎寧安（左）全場38分12助攻，幫助活塞取得6連勝。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季重建成功的活塞繼續打出驚奇之旅，今天客場對上老鷹，在一哥坎寧安（Cade Cunningham）全場38分12助攻的帶領下，以148比143擊敗老鷹，收下繼2014至2015年賽季以來首度6連勝。

今天坎寧安上半場大爆發，僅用兩節就拿下29分10助攻成績，生涯首度上半場完成雙十，兩節打完帶領球隊76比68領先，儘管下半場個人火力減弱，不過活塞依舊保持著領先優勢，最終順利收下比賽。

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此戰活塞團隊繳出59.1%的命中率寫下賽季新高，三分線40投20中也繳出50%命中率，擊敗老鷹後寫下本季新高6連勝，同時也是球隊自2014至2015年賽季以來的最長連勝紀錄。

活塞一哥坎寧安全場38分7籃板12助攻是獲勝一大功臣，畢斯利（Malik Beasley）三分球10投6中攻下24分，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）18分，施洛德（Dennis Schroder）替補貢獻16分。

老鷹方面，一哥楊恩（Trae Young）同樣飆出38分，另外送出13助攻，尼恩（Georges Niang）平生涯最多7顆三分砍進27分。此戰輸球後，老鷹近期吞下一波3連敗。

拉出6連勝後，活塞31勝26敗在東部排名第6，如好表現繼續下去，有望繼2019年後首度打進季後賽。

活塞6連勝寫下2014至2015年賽季以來新高。（歐新社）

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