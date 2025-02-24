田徑》日本幸運地！跳遠一哥林昱堂鹿兒島室內賽破大會奪金

林昱堂在鹿兒島室內賽破大會紀錄奪金。（林昱堂提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣跳遠一哥林昱堂在日本迎來本季首場國際賽，他以7公尺74破大會紀錄摘金，為自己今年賽季奠定好的開始，他將持續把訓練強度拉高，續朝亞錦賽連霸及進軍世錦賽等目標邁進。

24歲的林昱堂在2023年亞洲錦標賽跳出8公尺40，成為全國紀錄保持人，也摘下金牌，只是再來卻受傷勢影響，去年巴黎奧運未能再創佳績，更讓他體會到身體健康的重要性，現在訓練只要感到不對勁就會停練，不再操之過急。

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去年結束巴黎奧運後就開始養傷並服完兵役的林昱堂，日前在台北市春季全國田徑公開賽復出以測試狀態為主，「插花」參加公開男子100公尺以10秒58摘金。結束春季盃後，林昱堂上週就飛往日本鹿兒島室內賽，昨以7公尺74摘下金牌，也把2021年日本選手嶺村鴻汰的7公尺73大會紀錄送入歷史。

林昱堂表示，賽季先選擇在日本比，最重要是自己過去在日本都有不錯的表現，現在才剛開季，因此起跳的步數較少，主要是以熟悉比賽感覺為主。

林昱堂後續會把訓練強度再提高，目標是瞄準5月亞錦賽，屆時要爭取連霸，本季最大目標為再度前進世錦賽，他指出，今年世錦賽在東京登場，他會努力爭取參賽資格，希望能踏上日本幸運地再創佳績。

林昱堂在鹿兒島室內賽破大會紀錄奪金。（林昱堂提供）

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