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MLB》加倫、柏尼斯雙王牌誰投開幕戰？ 響尾蛇主帥也頭痛

2025/02/24 11:45

柏尼斯休賽季加盟響尾蛇，讓球隊擁有2個王牌先發投手。（資料照，美聯社）柏尼斯休賽季加盟響尾蛇，讓球隊擁有2個王牌先發投手。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇休賽季以6年2.1億美元簽下自由球員柏尼斯（Corbin Burnes），讓隊上一下有加倫（Zac Gallen）、柏尼斯兩位王牌，這也讓外界好奇開幕戰會由誰先發，對於這個「奢侈」的煩惱，球隊總教練羅夫洛（Torey Lovullo）坦言還無法做出決定。

「我必須做出這個困難的決定。」羅夫洛受訪時表示，他目前還沒有做出決定，並且透露實際上當總管哈森（Mike Hazen）告訴他球隊簽下柏尼斯時，這個煩惱就一直跟著他了。

身為響尾蛇王牌，加倫過去兩年都是球隊開幕戰先發，而柏尼斯也已經連續3年擔任開幕戰先發，前兩次代表釀酒人，去年則是代表金鶯先發。

依照釀酒人計畫，加倫將在美國時間24日迎來春訓初登板，而如果照投一休四的節奏來看，開幕戰先發很有可能會交給加倫，對此羅夫洛不願把話說死，表示春訓而已還有很多調整空間，「所以先不要這樣想。」

大聯盟官網統計指出，響尾蛇投最多開幕戰先發的為名人堂強投「巨怪」強森（Randy Johnson），1999年至2004年間連續6年開幕戰都由他掛帥主投，第二名則是韋伯（Brandon Webb）的4次。

加倫為響尾蛇原本的王牌。（資料照，法新社）加倫為響尾蛇原本的王牌。（資料照，法新社）

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