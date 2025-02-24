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NBA》勇士王朝功臣伊戈達拉 9號球衣正式引退

2025/02/24 12:10

勇士今天為伊戈達拉舉行9號球衣的退休儀式。（美聯社）勇士今天為伊戈達拉舉行9號球衣的退休儀式。（美聯社）

〔中央社〕美國職籃NBA金州勇士今天在主場以126比102擊敗達拉斯獨行俠，賽後特別替「勇士王朝」功臣伊戈達拉舉行9號球衣的退休儀式，成為勇士隊史第7人。

在家人、前隊友柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）等人的見證下，伊戈達拉（Andre Iguodala）正式成為勇士隊史第7名背號引退的球員，比肩張伯倫（Wilt Chamberlain）、穆林（Chris Mullin）等傳奇球星。伊戈達拉在致詞時表示，「如果沒有球迷，一切都不可能發生。」

勇士今天為伊戈達拉舉行9號球衣的退休儀式。（美聯社）勇士今天為伊戈達拉舉行9號球衣的退休儀式。（美聯社）

2013年伊戈達拉加盟勇士仍處於巔峰期，卻為了球隊願意主動從板凳出發，同時幫助「浪花兄弟」柯瑞、湯普森持續成長，因而造就「勇士王朝」。伊戈達拉還曾拿下NBA總冠軍賽最有價值球員，他笑說不確定自己能否完全欣賞過去的成就，「因為現在生活比以前更忙碌，希望有一天能真正靜下來，好好回顧這一切。」

勇士當家球星柯瑞提到，伊戈達拉的加入是改變隊史關鍵時刻，讓勇士從競爭者一舉晉升為王朝，並指出自從伊戈達拉選擇退役後，休息室領袖的位置一直難以填補，「當看到他的球衣高掛在球場的上方，絕對是當之無愧的榮耀，但也讓我們意識到，我們真的變老了。」

勇士今天為伊戈達拉舉行9號球衣的退休儀式。（今日美國）勇士今天為伊戈達拉舉行9號球衣的退休儀式。（今日美國）

柯瑞補充，當時已深知勇士是很強的球隊，卻不知道該如何朝向下一個級別邁進，而伊戈達拉正是成就勇士的關鍵人物，開啟所有人的自信、智慧與成熟，「他犧牲了個人榮譽，不過成就了卓越，這就是勇士精神。」

此役勇士在主場迎戰獨行俠，靠著先發5名球員得分皆達雙位數，尤其柯瑞繳出30分、7助攻數據，最後以126比102摘下3連勝。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）認為，隨著交易來巴特勒（Jimmy Butler）後，讓比賽變得更輕鬆，「他能製造犯規、組織進攻，為球隊帶來明顯改變。」

勇士今天為伊戈達拉舉行9號球衣的退休儀式。（今日美國）勇士今天為伊戈達拉舉行9號球衣的退休儀式。（今日美國）

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