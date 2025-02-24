晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

2007選手決戰全中運門票！ 彰化中小學運動會寒風中開跑

2025/02/24 12:06

彰化縣中小學聯合運動會，今天起一連3天在縣立體育場登場了，優秀選手將代表彰化競逐全國賽。（記者張聰秋攝）彰化縣中小學聯合運動會，今天起一連3天在縣立體育場登場了，優秀選手將代表彰化競逐全國賽。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕一年一度的彰化縣中小學聯合運動會，今天起一連三天在縣立體育場登場了，低溫寒風不減選手拚勁，全縣221所學校、2007名選手集結，競逐田賽、徑賽及混合運動三大項目，爭取代表彰化出征今年全國賽的門票。

比賽還沒開始，場上氣氛已沸騰！開幕典禮上，平和國小舞蹈班以榮獲全縣特優第一的氣勢，帶來驚艷全場的開場表演，即將代表彰化角逐全國賽的學生，舞姿優雅有力，帶來活力，隨後，民生國小學生手持大會旗進場，宣告賽事揭幕。

縣長王惠美現場為選手們打氣，她強調彰化是運動大縣，去年全中運抱回89面金牌，獎金發放近千萬，證明在地選手實力雄厚。她期許選手們發揮最佳狀態，突破極限，勇奪佳績，為縣爭光。

教育處表示，這次選出的優秀選手將代表彰化挑戰今年四月台南全中運、五月金門全國小學田徑錦標賽，為備戰提供更好的環境，縣府亦推出「彰化縣績優運動選手留縣培訓精進計畫」，並持續強化軟硬體資源，讓選手無後顧之憂，全力衝刺！

平和國小舞蹈班以榮獲全縣特優第一的氣勢，帶來驚艷全場的開場表演。（記者張聰秋攝）平和國小舞蹈班以榮獲全縣特優第一的氣勢，帶來驚艷全場的開場表演。（記者張聰秋攝）

彰化縣中小學運動會今起3天開戰！寒風不減拚勁，221校、2007選手爭奪全國賽門票，大會舞演出炒熱氣氛。（記者張聰秋攝）彰化縣中小學運動會今起3天開戰！寒風不減拚勁，221校、2007選手爭奪全國賽門票，大會舞演出炒熱氣氛。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中