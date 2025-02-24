2007選手決戰全中運門票！ 彰化中小學運動會寒風中開跑

彰化縣中小學聯合運動會，今天起一連3天在縣立體育場登場了，優秀選手將代表彰化競逐全國賽。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕一年一度的彰化縣中小學聯合運動會，今天起一連三天在縣立體育場登場了，低溫寒風不減選手拚勁，全縣221所學校、2007名選手集結，競逐田賽、徑賽及混合運動三大項目，爭取代表彰化出征今年全國賽的門票。

比賽還沒開始，場上氣氛已沸騰！開幕典禮上，平和國小舞蹈班以榮獲全縣特優第一的氣勢，帶來驚艷全場的開場表演，即將代表彰化角逐全國賽的學生，舞姿優雅有力，帶來活力，隨後，民生國小學生手持大會旗進場，宣告賽事揭幕。

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縣長王惠美現場為選手們打氣，她強調彰化是運動大縣，去年全中運抱回89面金牌，獎金發放近千萬，證明在地選手實力雄厚。她期許選手們發揮最佳狀態，突破極限，勇奪佳績，為縣爭光。

教育處表示，這次選出的優秀選手將代表彰化挑戰今年四月台南全中運、五月金門全國小學田徑錦標賽，為備戰提供更好的環境，縣府亦推出「彰化縣績優運動選手留縣培訓精進計畫」，並持續強化軟硬體資源，讓選手無後顧之憂，全力衝刺！

平和國小舞蹈班以榮獲全縣特優第一的氣勢，帶來驚艷全場的開場表演。（記者張聰秋攝）

彰化縣中小學運動會今起3天開戰！寒風不減拚勁，221校、2007選手爭奪全國賽門票，大會舞演出炒熱氣氛。（記者張聰秋攝）

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