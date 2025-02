MLB》退役球星A-Rod半場長射 為幸運學生贏得32.8萬

羅德里格斯。(資料照,法新社)

〔中央社〕美國巴克內爾大學一場籃球比賽中場休息時,觀戰的洋基退役棒球明星羅德里格斯在活動中投進一記半場球,為一名幸運學生贏得1萬美元獎金(約新台幣32.8萬元)。

路透社報導,外號「A-Rod」的羅德里格斯(Alex Rodriguez)14次入選美國職棒大聯盟全明星,生涯以驚人的大號全壘打聞名。不過他今天在可容納4000人的索伊卡體育館(Sojka Pavilion),以一記完美的投籃,成為全場的英雄。

根據位於賓州劉易斯堡(Lewisburg)的巴克內爾大學(Bucknell University)校方社群媒體發布的影片,現場觀眾瘋狂慶祝A-Rod從半場投進的這一球。這位49歲的退休棒球好手在進球後,立即擁抱名叫歐文(Owen)的幸運學生。

A-Rod說:「我和我的夥伴歐文一起來,他來自費城,但我們已把他從費城人的球迷轉為洋基球迷。我們給了他1萬美元。」

雖然目前還不清楚這名幸運學生是如何被選中,但在北美體育界,半場投籃比賽的獲獎者幾乎都是隨機選出。

這名學生表示他將用這筆錢幫助父母支付他的學費。羅德里格斯補充說:「家長們,不用客氣。」 巴克內爾大學最終是以84比53擊敗西點軍校(Army)。

