MLB》美版大谷翔平轟怪力特大彈 皇家主帥讚：那一聲有夠響亮

卡利亞諾內。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大學以投打二刀流聞名的皇家大物卡利亞諾內（Jac Caglianone），入隊第一年就能參加大聯盟春訓，他也展現驚人的打擊天賦，今天敲出熱身賽首安和首轟雙雙出爐，而且還是發435英呎的超大號全壘打。

佛羅里達大學21歲二刀流好手卡利亞諾內被譽為「美版大谷翔平」，他在去年選秀會在首輪第6順位被皇家選中，第一年就能參加大聯盟春訓，皇家選擇讓專職打者，希望能將其養成重砲一壘手。

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卡利亞諾內在春訓熱身賽首戰面對遊騎兵2打數無安打，還吞下1次三振，今天對戰白襪替補出賽，7局上接替守一壘，8局下獲得打擊機會，他瞄準白襪26歲右投麥高夫（Trey McGough）的93.2英哩紅中伸卡球，將球擊成超大號中外野陽春彈，擊球初速高達115.4英哩（約185.7公里），飛行距離為435英呎，熱身賽首安、首轟和首打點全部開張，皇家終場靠著皮奈達（Jack Pineda）的致勝安打，以4：3逆轉擊敗白襪。

「那一聲有夠響亮，」皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）談到卡利亞諾內開轟時表示，看起來他揮棒沒有花太多力氣，但大家都知道他的力量很大，但能在比賽中敲出如此漂亮的全壘打，很高興能看到他有好的表現。

皇家隊打擊教練朱姆沃爾特（Alec Zumwalt）認為，卡利亞諾內天賦異稟，既強壯又有速度，希望他能夠像小惠特（Bobby Witt Jr.）一樣，不要百分之百的全力揮棒，只用80％的力量就能把球打得非常遠，這能夠減少他揮棒落空的次數，不再因用力過猛錯失甜蜜點。

Jac Caglianone's first #SpringTraining home run was an absolute no-doubter.



115.4 MPH and 435 feetpic.twitter.com/JDw4K2LqjU — MLB （@MLB） February 23, 2025

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