MLB》美版大谷翔平轟怪力特大彈 皇家主帥讚：那一聲有夠響亮

〔體育中心/綜合報導〕大學以投打二刀流聞名的皇家大物卡利亞諾內(Jac Caglianone),入隊第一年就能參加大聯盟春訓,他也展現驚人的打擊天賦,今天敲出熱身賽首安和首轟雙雙出爐,而且還是發435英呎的超大號全壘打。

佛羅里達大學21歲二刀流好手卡利亞諾內被譽為「美版大谷翔平」,他在去年選秀會在首輪第6順位被皇家選中,第一年就能參加大聯盟春訓,皇家選擇讓專職打者,希望能將其養成重砲一壘手。

卡利亞諾內在春訓熱身賽首戰面對遊騎兵2打數無安打,還吞下1次三振,今天對戰白襪替補出賽,7局上接替守一壘,8局下獲得打擊機會,他瞄準白襪26歲右投麥高夫(Trey McGough)的93.2英哩紅中伸卡球,將球擊成超大號中外野陽春彈,擊球初速高達115.4英哩(約185.7公里),飛行距離為435英呎,熱身賽首安、首轟和首打點全部開張,皇家終場靠著皮奈達(Jack Pineda)的致勝安打,以4:3逆轉擊敗白襪。

「那一聲有夠響亮,」皇家總教練奎特拉羅(Matt Quatraro)談到卡利亞諾內開轟時表示,看起來他揮棒沒有花太多力氣,但大家都知道他的力量很大,但能在比賽中敲出如此漂亮的全壘打,很高興能看到他有好的表現。

皇家隊打擊教練朱姆沃爾特(Alec Zumwalt)認為,卡利亞諾內天賦異稟,既強壯又有速度,希望他能夠像小惠特(Bobby Witt Jr.)一樣,不要百分之百的全力揮棒,只用80%的力量就能把球打得非常遠,這能夠減少他揮棒落空的次數,不再因用力過猛錯失甜蜜點。

