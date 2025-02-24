亞太棒球主球場首開放體驗 台韓交流賽台南登場

WING STARS台鋼雄鷹啦啦隊現場應援表演。（記者李惠洲攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南亞太成棒主球場竣工，首場比賽今日由韓國職棒NC恐龍隊與台鋼雄鷹進行交流賽，市長黃偉哲到場為賽事開球，並與台鋼雄鷹棒球隊董事長王炯棻、韓恐龍總經理林仙南互贈球衣，現場開放4000名球迷入場觀賽，還有WING STARS台鋼雄鷹啦啦隊應援。

黃偉哲表示，總統賴清德時任台南市長規劃興建亞太棒球訓練中心，打造東方威廉波特（Little League World Series）。2019年少棒主副球場完工啟用，而後陸續完成內野練習場、成棒副球場及室內投打練習場，今年1月成棒主球場竣工，成為國內規模最大、最完整的棒球訓練基地。

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亞太棒球主球場今日首開放4000名球迷入場觀賽體驗。（記者李惠洲攝）

亞太棒球訓練中心包含2.5萬席的成棒主球場、3千席的成棒副球場、8千席的少棒主球場、1千席的少棒副球場、室內外投打練習場，以及2座內野練習場，啟用以來已承辦過2019、2022及2023年，連續三屆WBSC世界盃少棒賽，後續將承辦2025和2027年比賽。

成棒副球場自2023年啟用後，已多次用於全運會資格賽、黑豹旗全國高中棒球大賽決賽等賽事，並做為中華職棒統一獅春訓基地。今年韓國樂天巨人隊、NC恐龍隊也選擇此地作為其春訓基地。

體育局長陳良乾說，韓國NC恐龍隊今日對戰台鋼雄鷹，接下來有7場次，其中26日對統一獅、27日對中信兄弟將有韓國啦啦隊與應援團觀賽，另26、27日、3月1、2日共4天，也於主球場外開放空間進行美食市集攤位，歡迎球迷前來共襄盛舉。

韓國職棒NC恐龍隊與台鋼雄鷹交流賽今日登場，市長黃偉哲到場為賽事開球。（記者李惠洲攝）

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