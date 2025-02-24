經典賽》「中美洲聯軍」怎麼產生的？西班牙廣納人才有原因

西班牙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕西班牙隊以前年歐錦賽冠軍班底、搭配其他好手，在經典賽資格賽A組成績2勝1敗，包括首戰12:5大勝台灣隊，雙方明要進行殊死戰。

綜觀西班牙隊3場表現，火力相當亮眼，團隊得分22分、4轟、3成27打擊率和攻擊指數0.926，都居4支球隊榜首。

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中美洲幾支棒球強權，諸如多明尼加、委內瑞拉和古巴，語言都以西班牙語為主。而西班牙這個昔日殖民母國，國內足球風氣興盛，棒球在外界印象中仍屬「開發中」。不過，原本在國內聯賽就有多位歸化人才的西班牙，在經典賽國籍認定相對更寬鬆狀況下，能組成一支勁旅並不意外。

西班牙在殖民帝國時期，曾一度在殖民地禁止棒球運動，但後續西班牙的棒球運動，仍是由古巴移民帶進本土，直到現在，西班牙本土仍有聯賽在運作。前樂天桃猿洋投雷法（Elian Leyva），就曾效力當地聯賽CB Barcelona隊。

而古巴裔的赫南德茲兄弟檔，移民西班牙後投入棒球運動，F.赫南德茲（Frank Hernandez）昨對南非單場4安，其兄O.赫南德茲（Omar Hernandez）因受邀皇家隊春訓而辭退。

中信兄弟美籍智利裔的打擊統籌教練丹尼爾，選手時期也效力過CB Barcelona，他提到，西班牙許多棒球員出身國外，但當中也有不少人在當地聯賽打球，雖然大家來自世界各地，但確實也有許多好手。

談起西班牙的棒球發展史，1950至1960年代，棒球運動在該地堪稱相對最興盛，古巴移民將這項運動帶入西班牙本土，西班牙在1944年成立相關協會，在當地的加泰隆尼亞和巴斯克地區，棒球運動最為興盛。

1970年代，在當地被視為能和宗教相提並論的足球運動更加興盛，在電視台轉播絕對以足球的西甲聯賽為主的前提下，棒球運動和其他項目多少受到壓縮，也有不少棒球俱樂部因經營不善消失。

西班牙目前世界排名是第24名，前年睽違68年再次拿下歐錦賽冠軍。西班牙隊陣中，徵招中美洲出身選手並非新聞，除了古巴出身的選手之外，也有不少委內瑞拉、多明尼加等地出身選手。

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