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NBA》士官長到來讓勇士脫胎換骨！ 柯瑞、柯爾都盛讚新模式

2025/02/24 16:34

柯瑞。（今日美國）柯瑞。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕勇士在交易大限迎來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），巴特勒的到來緩解陣中主將「萌神」柯瑞（Stephen Curry）的進攻壓力，柯瑞在今日對獨行俠的賽後直言：「正負值說明了一切。」

柯瑞本場比賽只上場28分34秒，就以20投12中轟下全隊最高30分外帶4籃板7助攻，而巴特勒則上場28分18秒，拿下18分5助攻，正負值來到+28。

在比賽中，主帥柯爾（Steve Kerr）甚至可以早早就把柯瑞換下場，延長他的休息時間，而球隊也依舊能夠保持著讓現場觀眾安心的表現。柯瑞賽後坦言，正負值說明了一切：「跟之前完全不同，以前我們在那段時間會感受到壓力，得努力拉開比分，因為要填上替補陣容的空缺。」

《The Athletic》報導指出，柯瑞所說的「之前」，指的是在巴特勒交易案前的51場比賽，當時柯瑞不在場時，球隊的正負值為-90，但在巴特勒加入後的6場比賽，柯瑞不在而巴特勒的情況下，勇士的正負值來到+30。

柯爾坦言：「現在比賽對我們來說感覺變得輕鬆了，當你的比賽節奏變得穩定，那每一個回合便不會都那麼關鍵，你可以犯錯也不用像是『天啊，我們必須現在就要扭轉情勢』我認為，防守上的穩定性奠定了基調。」

勇士近期也採取不同的輪替方式，將巴特勒與格林（Draymond Green）的調度綁在一起，讓柯瑞撐起球隊脆弱的板凳，並讓柯瑞在休息的時候，巴特勒能跟休息過的格林與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）一起上場。柯瑞表示他很喜歡這種調度模式，柯爾也提到，巴特勒、格林、波傑姆斯基的三人在6場比賽108分鐘當中，他們的正負值來到+58，每100回合只讓對手拿到98.7分。

在巴特勒加盟勇士後，勇士隊的戰績來到5勝1敗，更是自去年11月中以來首度取得3連勝，目前勇士戰績30勝27敗，距離西部第八只有0.5場勝差，西七也只有1場勝差，而西六也僅有1.5場勝差。非常有機會能夠直接闖進季後賽。

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