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UBA》漢陽大學寒假來台移地訓練 虎科主帥盧譽誠認為有助中南部籃球發展

2025/02/24 15:49

虎科喬納森。（大專體總提供虎科喬納森。（大專體總提供

〔記者盧養宣／新北報導〕虎尾科大今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級複賽靠大一菜鳥曾韋翔砍下生涯新高22分，以77：68擊退國立體大，收下8強首勝。

虎尾科大上季勇奪季軍寫下隊史新猷，不過本季在預賽僅以第7種子晉級，前兩戰對上健行科大、政治大學都沒能贏球，總教練盧譽誠認為，前面兩戰遇到前2種子可以讓球員先熟悉場地、進行調整，從今天開始的五場比賽就很關鍵，「大家的實力都很接近，我們就是一場一場準備好，要團結、把犯錯率降低。」

虎科今4人得分超過雙位數，曾韋翔拿下22分、3籃板，王鈞聖、萊恩遠各有15分進帳，外籍生喬納森挹注19分、22籃板。喬納森賽前累計2屆698記籃板，今在生涯第40場達成生涯700籃板里程碑，刷新UBA公開一級700籃板最速紀錄，原紀錄為輔大曾祥鈞3屆58場。

盧譽誠表示，在UBA面對國體已經苦吞3連敗，「事不過三，我們今天做得最好的部分是防守，這一勝對團隊是很大的肯定。」

盧譽誠指出，防守在複賽階段至關重要，寒假期間與南韓漢陽大學進行友誼賽對團隊在防守上帶來不小幫助。盧譽誠透露，漢陽大學來台移地訓練12天，除與虎科進行友誼賽，也與不少中南部球隊，包括SBL柏力力交手，「中南部的球隊比較少能與國外球隊交流、進行高強度的比賽，這樣的交流對中南部籃球發展滿好的。韓國球隊球風強悍，我們收穫很多。」

虎科萊恩遠。（大專體總提供）虎科萊恩遠。（大專體總提供）

虎科王鈞聖。（大專體總提供）虎科王鈞聖。（大專體總提供）

虎科曾韋翔。（大專體總提供）虎科曾韋翔。（大專體總提供）

虎科總教練盧譽誠。（大專體總提供）虎科總教練盧譽誠。（大專體總提供）

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