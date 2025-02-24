足球》台灣男足2027 亞洲盃資格賽最終輪首戰土庫曼 備戰計畫曝光

台灣隊總教練懷特。（足協提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男足將於3月25日晚間6點30分，在高雄國家體育場迎戰來自中亞的土庫曼國家隊，正式展開「2027亞洲盃資格賽最終輪（AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027™ Qualifiers Final Round）」。這場關鍵戰役不僅攸關台灣爭取小組首位，更是通往亞洲盃舞台的重要一役。

為確保球隊能在最佳狀態下應戰，足球協會及男足團隊正全力投入備戰工作。適逢2月大專院校足球聯賽開打，國內球員透過賽事保持競技狀態，教練團也密切關注球員表現，精準掌握選才方向。總教練懷特（Gary White）亦赴中國探訪旅外球員，評估近期狀態，以利戰術規劃與陣容調整。

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台灣隊最終26人名單將於3月初公布，並於3月17日FIFA Day正式展開集訓，以最佳狀態迎戰土庫曼。成人國家隊總監陳文發表示：「協會將全力支援男足，提供後勤資源，期望球隊能夠在主場展現實力，成功挺進亞洲盃！」

本場賽事門票將於2月25日中午12點在udn售票網正式開放購買，球迷可透過官方購票管道搶購門票，進場為台灣隊加油。此外，比賽也將透過電視及線上直播轉播，讓全國球迷能同步見證這場歷史性戰役，一同為國家隊加油。

台灣隊總教練懷特。（足協提供）

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