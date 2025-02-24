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中職》全台最大室外棒球場！台南亞太主球場迎首場測試賽

2025/02/24 16:32

台南亞太成棒主球場可容納2.5萬人，是全台最大室外棒球場 。（記者李惠洲攝）台南亞太成棒主球場可容納2.5萬人，是全台最大室外棒球場 。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕亞太國際棒球訓練中心的最後一塊拼圖，台南亞太成棒主球場於今年1月正式竣工，今（24）日首場比賽由韓國職棒NC恐龍隊與台鋼雄鷹進行交流賽，也是首次入場開放球迷觀賽體驗，一早就有不少球迷在台南亞太成棒主球場外排隊等候，這座可容納2萬5000席座位的成棒主球場，比只有2萬人的台中洲際棒球場與高雄澄清湖棒球場多了5000席座位，是目前全台最大的室外成棒球場，無論從它的座位席高低與啦啦隊應援看台都大了許多， 安全防護網則設置在本壘後方觀眾席，其餘一、三壘側的球迷則是無安全網，整體球場視野相當遼闊，不會有太多的鋼筋支架遮擋視線。

至於選手球員的牛棚部分，有分成上下兩層高低落差，球員在等待上場時可以坐在上方牛棚座位區等待，下層牛棚則是可以討論戰術區與放置球棒、手套區，整體環境相當寬敞舒適，至於室內球員休息室備有沙發區與選手置物區，裏頭溫馨明亮，隨時可以讓球員好好休息保持最佳狀態。

而球迷進入台南亞太成棒主球場通道，走道開闊寬敞不壅擠，整體設計走灰色調，看起來相當高雅，設有小型棒球名人堂展覽室，介紹台灣知名球星英雄事蹟；整座球場芬可容納2萬5000人是臺灣最大的室外棒球場，佔地30.27公頃，戶外則有上千個停車位，解決一位難求的停車問題，攝影記者區的高度則在選手牛棚旁邊，使拍攝影高度貼近球員，可以更好的攝影角度來捕捉球員場上的表現，但唯一注意就是攝影區前方防護網沒有太高，攝影記者們得需加注意界外球強襲。

新完工的台南亞太成棒主球場，走道與座位間格區相當大不會過太擠。（記者李惠洲攝）新完工的台南亞太成棒主球場，走道與座位間格區相當大不會過太擠。（記者李惠洲攝）
球員牛棚部則有分成上下兩層高低落差，上層球員可以坐在上方牛棚座位區等待，下層牛棚則可以討論戰術區與放置球棒、手套區。（記者李惠洲攝）球員牛棚部則有分成上下兩層高低落差，上層球員可以坐在上方牛棚座位區等待，下層牛棚則可以討論戰術區與放置球棒、手套區。（記者李惠洲攝）
台南亞太成棒主球場通道，走道開闊寬敞不壅擠，整體設計走灰色調，看起來相當高雅。（記者李惠洲攝）台南亞太成棒主球場通道，走道開闊寬敞不壅擠，整體設計走灰色調，看起來相當高雅。（記者李惠洲攝）
台南亞太成棒主球場設有棒球名人堂展覽室，介紹台灣知名球星英雄事蹟。（記者李惠洲攝）台南亞太成棒主球場設有棒球名人堂展覽室，介紹台灣知名球星英雄事蹟。（記者李惠洲攝）
攝影記者區的高度則在選手牛棚旁邊，使拍攝影高度貼近球員，可以更好的攝影角度來捕捉球員場上的表現，但唯一注意就是攝影區前方防護網沒有太高，攝影記者們得需加注意強襲界外球。（記者李惠洲攝）攝影記者區的高度則在選手牛棚旁邊，使拍攝影高度貼近球員，可以更好的攝影角度來捕捉球員場上的表現，但唯一注意就是攝影區前方防護網沒有太高，攝影記者們得需加注意強襲界外球。（記者李惠洲攝）
球員室內休息室備有沙發區與選手置物區，裏頭溫馨明亮，隨時可以讓球員好好休息保持最佳狀態。（記者李惠洲攝）球員室內休息室備有沙發區與選手置物區，裏頭溫馨明亮，隨時可以讓球員好好休息保持最佳狀態。（記者李惠洲攝）
台南亞太成棒主球場投手牛棚熱身區。（記者李惠洲攝）台南亞太成棒主球場投手牛棚熱身區。（記者李惠洲攝）
台南亞太成棒主球場首場測試，也是首次入場開放球迷觀賽體驗。（記者李惠洲攝）台南亞太成棒主球場首場測試，也是首次入場開放球迷觀賽體驗。（記者李惠洲攝）
台南亞太成棒主球場首場測試，也是首次入場開放球迷觀賽體驗。（記者李惠洲攝）台南亞太成棒主球場首場測試，也是首次入場開放球迷觀賽體驗。（記者李惠洲攝）
台南亞太成棒主球場首場測試，也是首次入場開放球迷觀賽體驗。（記者李惠洲攝）台南亞太成棒主球場首場測試，也是首次入場開放球迷觀賽體驗。（記者李惠洲攝）
台南亞太成棒主球場首場測試，也是首次入場開放球迷觀賽體驗。（記者李惠洲攝）台南亞太成棒主球場首場測試，也是首次入場開放球迷觀賽體驗。（記者李惠洲攝）
台南亞太成棒主球場首場測試，也是首次入場開放球迷觀賽體驗。（記者李惠洲攝）台南亞太成棒主球場首場測試，也是首次入場開放球迷觀賽體驗。（記者李惠洲攝）

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