台灣隊拚晉級門票 北市加開「第二主場」直播應援

台北市體育局25日增開台北表演藝術中心北斗座戶外廣場「第二主場」現場直播世界棒球經典賽資格賽附加賽，規劃800席座位，下午5點開放入場、晚上7點同步觀戰。（台北市體育局提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕台灣隊明天（25日）出戰「WBCQ世界棒球經典賽資格賽」附加賽，將再對決西班牙，要拚下最後一張晉級門票。台北市體育局增開台北表演藝術中心北斗座戶外廣場「第二主場」現場直播，規劃800席座位，下午5點開放入場、晚上7點同步觀戰，號召全民一起到場加油，重現震天撼地的「台式應援」。

台灣隊於經典賽資格賽前3戰取得1勝2負戰績，明晚附加賽將是背水一戰，台灣隊全軍精銳盡出，唯有擊敗西班牙才能取得最後一張晉級明年經典賽正賽門票。

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體育局局長王泓翔喊話，關鍵戰役需要全民一起相信、力挺台灣隊，因此體育局增開「第二主場」現場直播場次，邀請球迷25日晚上7點重返台北表演藝術中心北斗座戶外廣場，再次重現震天撼地的「台式應援」，與在「台灣主場」台北大巨蛋內的球迷們遙相呼應，齊心為台灣隊集氣加油，扳倒強敵。

北藝「第二主場」直播活動於明晚5時開放入場，請球迷配合現場工作人員引導，並多利用捷運、公車等大眾運輸工具前往，幫台灣強投豪打集氣加油。

台北市體育局25日增開台北表演藝術中心北斗座戶外廣場「第二主場」現場直播世界棒球經典賽資格賽附加賽，規劃800席座位，下午5點開放入場、晚上7點同步觀戰。（台北市體育局提供）

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