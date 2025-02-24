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UBA》教練期待的霸氣「很難」 飛機工程系的曾韋翔沒有職籃夢

2025/02/24 16:36

曾韋翔。（大專體總提供）曾韋翔。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕來自HBL強權光復高中的曾韋翔今在面對國立體大一役拿下UBA生涯最高的22分，率領虎尾科大收下複賽首勝，選擇就讀飛機工程系機械組的他相當務實，認為自己的身材條件不足以挑戰職籃舞台，提前設想未來出路。

曾韋翔此役20投8中，包括2記三分球，寫下大一賽季得分新猷，總教練盧譽誠表示，曾韋翔是球隊積極培養的球員，尤其在另外一位大一好手葉旭森受傷後，他必須扛下更多上場時間，「他從在光復時期體力就很好，功能性也高，但進攻技巧還要再磨練，因為以前在光復球權大多在林恩宇、謝銘駿身上，所以還需要一點時間。」

盧譽誠指出，曾韋翔球商不俗，但個性溫和，期待他在場上展現更多霸氣，「希望他能期許自己成為UBA最好的前鋒，190公分的鋒線未來在職業隊與國家隊都是很值得期待的球員。」

相較主帥對他有很高的期待，曾韋翔本人則是務實不少，他在光復高中時就是念普通班，去年來到虎尾科大，成為陣中唯一一位就讀飛機工程系的球員，他說：「想挑戰學校最好的科系，未來前途也比較好，如果認真念畢業，以後也會有不錯的薪水。」

台灣職籃近年蓬勃發展，提供更多球員可以發揮的舞台，190公分的曾韋翔對於未來挑戰職籃表示，自己的身材條件不是特別出色，「感覺機會不是那麼大，認真讀書的話也可以有一個穩定的工作。」

曾韋翔受訪時相當靦腆、說話輕聲細語，對於盧譽誠期待他在場上能有更多霸氣，他也回應：「應該是很難啦。」

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