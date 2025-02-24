MLB》動TJ後首戰飆近160KM！「魚王」傷癒重返球場：感覺真棒

「魚王」阿爾坎塔拉。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕經過521天的等待，馬林魚王牌投手「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）終於重返球場，今天他登板繳出1局無失分、最快球速99.3英里（約159.8公里）的優異表現，傷癒後再度站上投手丘讓魚王直言「回來的感覺真棒」。

阿爾坎塔拉在2022年球季繳出非常優質的表現，在該年榮獲國聯塞揚獎殊榮，但隔年賽季的表現不只略微下滑，還在季末宣布進行手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），導致去年賽季提前報銷，直到今年傷癒回歸，並持續備戰新賽季。

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今天是阿爾坎塔拉手術後的第1場比賽，首打席先是順利解決L.阿庫尼亞（Luisangel Acuña），而下一棒的文托斯（Mark Vientos）則敲出右半邊方向的安打，但隨後「魚王」讓貝堤（Brett Baty）擊出滾地球出局，並在最後三振掉希瑞（Jose Siri）完成今天的投球任務。本場比賽投17顆球，有13顆好球，最快球速飆到99.3英里，為新賽季滿血回歸寫下非常好的開始。

阿爾坎塔拉坦言，由於很久沒有實戰，他預想可能會至少保送1名打者，然而今天的表現可說是超出了他的預期，「我知道我在休賽季和復健期間做了多少努力，今天我手的狀態很棒，因此我想試著放手一搏。我能把球投在我想要的位子，只有幾顆因為想投得更完美一點而有些偏差，但之後我僅僅只是把球塞進紅中讓他們打而已。」

經過手術後傷癒復出再度踏上投手丘，阿爾坎塔拉表示，感謝上帝給予他機會能夠再次回到場上競爭並保持健康，「這麼長時間沒有在場上比賽，能再次回來的感覺真棒，今天的比賽也都很順利。雖然有一點緊張，但投出第1球後，我就完全感覺不到了。」

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