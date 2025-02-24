電競》CFO讓一追三逆轉TLN奪LCP首冠！17歲小將HongQ奪MVP

17歲的中路選手HongQ（蔡明宏）拿下決賽MVP。（LCP提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster，簡稱 CFO）昨晚在太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific，簡稱 LCP）季前賽決賽中，以 3:1擊敗Talon Esports，成功拿下聯盟史上第一個季前賽優勝，並將代表賽區前往韓國，參加全新登場的First Stand國際賽。

兩支原PCS（Pacific Championship Series，簡稱 PCS）昨晚的對決可謂十分激烈，CFO雖在首局遭TLN先馳得點，但迅速調整狀態，在後續三局展現穩定發揮，成功逆轉比數。其中，17歲的中路選手HongQ（蔡明宏）的表現尤為亮眼，不僅在團戰中打出關鍵傷害，多次精準的控制技能更為團隊創造進攻機會，最終獲選為決賽MVP。

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HongQ賽後採訪時表示：「雖然訓練賽很辛苦，但努力沒有白費，對於今天自己的表現很滿意。」中路選手出身、本季新加入CFO的教練Chawy 則談到指導方針：「我的風格比較不嚴肅，像HongQ 我就跟他說『去送沒關係，死掉之後就知道下次不能送了』，希望選手們在我的帶領下能享受比賽過程，如果壓力太大反而沒辦法表現，選手們因為不怕我，所以都很放得開。」

此次奪下聯盟代表資格後，CFO將短暫休兵，並於3月10日至16日參加在韓國首爾舉行的 First Stand國際賽。該賽事匯聚全球五大賽區頂尖戰隊，目前已確定會有韓國職業聯賽（League of Legends Champions Korea，簡稱 LCK）盃賽冠軍、兩屆英雄聯盟世界賽冠軍選手Zeus所在的Hanwha Life Esports以及美洲職業聯賽（League of Legends Championship of The Americas，簡稱 LTA）Split 1冠軍Team Liquid等戰隊。

2024年底，英雄聯盟職業賽整併為中國、韓國、歐洲、美洲、太平洋五大賽區，其中越南、日本、大洋洲與臺港澳合併為LCP，有八支隊伍展開聯賽對抗，CFO是唯一一支臺灣隊伍。對於即將到來的挑戰，CFO將全力準備，期待能夠在國際舞台上，為LCP賽區帶來更耀眼的成績。

CFO讓一追三逆轉TLN成功拿下聯盟史上第一個季前賽優勝，順利前進國際賽。（LCP提供）

（左起）AD選手Doggo與打野選手JunJia。（LCP提供）

CFO成功拿下聯盟史上第一個季前賽優勝。（LCP提供）

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