晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 電競

電競》CFO讓一追三逆轉TLN奪LCP首冠！17歲小將HongQ奪MVP

2025/02/24 16:55

17歲的中路選手HongQ（蔡明宏）拿下決賽MVP。（LCP提供）17歲的中路選手HongQ（蔡明宏）拿下決賽MVP。（LCP提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster，簡稱 CFO）昨晚在太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific，簡稱 LCP）季前賽決賽中，以 3:1擊敗Talon Esports，成功拿下聯盟史上第一個季前賽優勝，並將代表賽區前往韓國，參加全新登場的First Stand國際賽。

兩支原PCS（Pacific Championship Series，簡稱 PCS）昨晚的對決可謂十分激烈，CFO雖在首局遭TLN先馳得點，但迅速調整狀態，在後續三局展現穩定發揮，成功逆轉比數。其中，17歲的中路選手HongQ（蔡明宏）的表現尤為亮眼，不僅在團戰中打出關鍵傷害，多次精準的控制技能更為團隊創造進攻機會，最終獲選為決賽MVP。

HongQ賽後採訪時表示：「雖然訓練賽很辛苦，但努力沒有白費，對於今天自己的表現很滿意。」中路選手出身、本季新加入CFO的教練Chawy 則談到指導方針：「我的風格比較不嚴肅，像HongQ 我就跟他說『去送沒關係，死掉之後就知道下次不能送了』，希望選手們在我的帶領下能享受比賽過程，如果壓力太大反而沒辦法表現，選手們因為不怕我，所以都很放得開。」

此次奪下聯盟代表資格後，CFO將短暫休兵，並於3月10日至16日參加在韓國首爾舉行的 First Stand國際賽。該賽事匯聚全球五大賽區頂尖戰隊，目前已確定會有韓國職業聯賽（League of Legends Champions Korea，簡稱 LCK）盃賽冠軍、兩屆英雄聯盟世界賽冠軍選手Zeus所在的Hanwha Life Esports以及美洲職業聯賽（League of Legends Championship of The Americas，簡稱 LTA）Split 1冠軍Team Liquid等戰隊。

2024年底，英雄聯盟職業賽整併為中國、韓國、歐洲、美洲、太平洋五大賽區，其中越南、日本、大洋洲與臺港澳合併為LCP，有八支隊伍展開聯賽對抗，CFO是唯一一支臺灣隊伍。對於即將到來的挑戰，CFO將全力準備，期待能夠在國際舞台上，為LCP賽區帶來更耀眼的成績。

CFO讓一追三逆轉TLN成功拿下聯盟史上第一個季前賽優勝，順利前進國際賽。（LCP提供）CFO讓一追三逆轉TLN成功拿下聯盟史上第一個季前賽優勝，順利前進國際賽。（LCP提供）

（左起）AD選手Doggo與打野選手JunJia。（LCP提供）（左起）AD選手Doggo與打野選手JunJia。（LCP提供）

CFO成功拿下聯盟史上第一個季前賽優勝。（LCP提供）CFO成功拿下聯盟史上第一個季前賽優勝。（LCP提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中