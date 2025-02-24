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高球》鴻海賽領銜捍衛主場拚獎金 吳佳晏期待和各國好手較量

2025/02/24 16:57

（左）曾雅妮、吳佳晏。（記者粘藐云攝）（左）曾雅妮、吳佳晏。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕總獎金150萬美元（約4905萬台幣）的TLPGA鴻海台灣女子職業高爾夫錦標賽，27日將在東方球場點燃戰火，有最強新人封號的日巡女將吳佳晏和「微笑球后」曾雅妮都將出賽，目標把金盃留在台灣。

本場賽事吸引12位世界排名前百好手來台參賽，競爭強度再創新高，上屆冠軍日本選手川崎春花今天獲頒2024年賽事冠軍外套，她說：「很高興再度來台參賽，因為賽事升級有更多的優秀選手加入本屆賽事，非常榮幸能與她們一同較勁，但也增加不少壓力，爭奪連勝是此次目標，希望自己能夠成功突破取得佳績。」

鴻海贊助的台灣最強新人吳佳晏表示：「非常感謝鴻海的贊助，讓我能無後顧之憂地專注於比賽，希望自己可以延續去年日巡賽的亮眼表現，爭取今年加碼的一桿進洞獎，捍衛台灣主場。」

吳佳晏在上季登上日巡正賽，新人賽季收穫良多，尤其是心態部分，「去年打完之後覺得自己要更享受比賽一些，現在我會告訴自己要抱持著開心的心情去打比賽。」她認為，這兩年下來已逐漸適應日巡球場的氛圍，日文也進步不少，可以一般的對話。

近期休季返台，吳佳晏表示，特別針對體能進行加強，另外在短桿、推桿也下功夫練習，希望能在賽場上更穩定。迎來2025年新賽季的第一場比賽，吳佳晏希望能把訓練成果展現出來，她也很期待在這一戰跟各國好手較量。

吳佳晏在日巡第一個賽季表現穩定，有3場比賽打進前10名，單季總排名32名，她表示，新賽季希望能往前20名邁進，也期待首勝能夠盡快開張。

TLPGA鴻海台灣女子職業高爾夫錦標賽將在2月27日開打。（記者粘藐云攝）TLPGA鴻海台灣女子職業高爾夫錦標賽將在2月27日開打。（記者粘藐云攝）

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