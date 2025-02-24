NBA》從東契奇身上學到什麼？ 布朗尼分享個人看法

布朗尼。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕雖然距離湖人透過交易換來明星後衛東契奇（Luka Doncic）僅幾周的時間，但今年才進入聯盟的布朗尼（Bronny James）在受訪時就直言自己在這段時間跟東契奇一起打球已經讓他有所收穫與成長，對此他在接受媒體訪問時，談到這段時間學到了什麼。

布朗尼在接受記者齊帕魯（Raj Chipalu）訪問時表示:「我從東契奇身上學到最多的地方，就是他的耐心及他在場上的不可預測性，這是我這段時間對他的觀察中最常看到的特點，也是我覺得最棒的地方，你永遠不知道他在場上會做什麼。雖然他來這裡的時間並不長，但我這段時間一直都很努力從他身上學習。」

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布朗尼今年在加入湖人後，雖然沒有獲得太多上場時間，至今在17場的出賽中，只繳出場均1.4分、0.4籃板和0.5助攻的成績，但他在發展聯盟的表現卻越來越好，在昨天對上山谷太陽的比賽中，單場砍下24分、5籃板、6助攻、2抄截及1阻攻的全能成績，目前共出賽6場，場均能繳出22.8分、5.3籃板和4.7助攻的表現，若他能持續在發展聯盟提升自身技術，同時維持積極的態度持續學習的話，未來有機會在湖人獲得更多上場機會。

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