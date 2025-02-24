高球》「感謝彼此還在場上努力」曾雅妮、申智愛睽違10年台灣再較量

（左）曾雅妮、申智愛。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕「微笑球后」曾雅妮、前球后申智愛都將在TLPGA鴻海台灣女子職業高爾夫錦標賽亮相，這也是兩人睽違10再度於台灣賽場上較勁，相識超過20年的她們也笑說，同輩選手幾乎都已退役，對於彼此還繼續在高球場上努力感到很開心，會為對方加油。

36歲的曾雅妮生涯曾拿過15座美巡賽冠軍，盤據世界球后位置達109週，但近幾年受到傷勢所擾，發揮不如預期。即便如此，妮妮從未放棄，除了手術解決傷勢問題，持續尋找教練協助精進球技，希望能找回往日身手。

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比曾雅妮大一歲的申智愛這回再度來台參賽，她表示，許久沒來台灣比賽，很期待也有點緊張。提到和妮妮的緣分，她說：「我們20年前就認識了，但跟我們同輩的選手大多都退休了，但雅妮還是在這條路上繼續努力，令我非常感動，我也會一直為她加油。」

曾雅妮透露，兩人今天已經一起下場打了9洞，「我們聊了一整路，提到現在很多年輕球員都已經不認識了，跟過去美巡賽很不一樣。但看到她們就像看到年輕時的自己，讓我找回當初打球的快樂。」她表示，申智愛很久沒來台灣了，比賽完肯定會盡地主之誼，帶她出去走走。

為了新賽季備戰，曾雅妮之前已先赴美練球，修正缺失並持續加強的自己狀態，希望屆時能好好發揮。對於東方高爾夫俱樂部她也不陌生，她認為，扣除天氣因素，球場果嶺難度高，且這次球場距離設置較遠，對她相對有利，她開玩笑地說，希望這場能拚個一桿進洞，想把車子帶回家。

（左）曾雅妮、申智愛。（記者粘藐云攝）

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