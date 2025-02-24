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桌球》林昀儒扮演空中飛人 風塵僕僕幫助木下東京中止4連敗

2025/02/24 17:56

林昀儒趕往日本T聯賽，幫助木下東京中止4連敗。（取自日本T聯賽臉書）林昀儒趕往日本T聯賽，幫助木下東京中止4連敗。（取自日本T聯賽臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕昨晚才在中國深圳打完亞洲杯桌球賽銅牌戰的「沉默刺客」林昀儒，今天下午出現在日本千葉的船橋體育館的日本T聯賽，他也不負眾望，以直落三解決18歲小將坂井雄飛，幫助木下東京以3:1逆轉靜岡玉石，中止4連敗，也是2025年首勝。

世界排名14的林昀儒，昨天在亞洲杯一日兩戰，下午先以2:4敗給世界排名第2的王楚欽，晚間銅牌戰再以0:4不敵世界球王林詩棟，以第4名作收。

林昀儒自去年底加入中國乒超聯賽山東魏橋隊後，就短暫脫離日本T聯賽，木下東京也苦吞4連敗。

為了趕上今天的比賽，林昀儒清晨5點就起床，並搭乘上午8點的班機，風塵僕僕直接衝到比賽會場。

木下東京第一點雙打松島輝空/吉村和弘以1:2不敵靜岡隊的龍崎東寅/森薗政崇；第二點吉村和弘再度上場，直落三收拾英田理志；大島祐哉隨後也以3:2力退濱田一輝，為木下東京再下一城。

第四點單打，林昀儒面對去年世青賽奪下U19男單銅牌的坂井雄飛，首局在8:10劣勢下連拿3分後來居上，第2局起更展現壓制力，11:4、11:4再下兩局，圓滿完成關門任務。

木下東京目前戰績10勝12負，在6支球隊中暫居第4。

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