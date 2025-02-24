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UBA》讓球員主導賽前會議 台師大變陣收效扳倒黎明學院

2025/02/24 18:26

台師大林韋愷。（大專體總提供）台師大林韋愷。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣師大今變陣收到效果，大四的林韋愷，魏芃禾改從替補上陣，團隊5人得分超過雙位數，以93：84力退黎明學院，收下複賽第2勝。

台灣師大預賽拿下12勝2敗，以第3種子之姿晉級，複賽首戰以79：76險勝國立體大，昨以61：80不敵輔仁大學、吞下苦澀一敗，主帥李秉鴻讓大四主力林韋愷，魏芃禾改從替補出發，魏芃禾外線9投6中，貢獻全隊最高22分，林韋愷攻下20分，締造生涯千分里程碑，成為隊史第一人，先發的大一菜鳥莊杰閎、莊政隆各有19分、10分演出。

李秉鴻表示，複賽前兩戰球員較被動，為了刺激團隊、讓球員更有競爭心態，決定賽前會議由球員主導，「賽前戰術設定讓他們自己來，看影片找出問題，這樣對比賽也能更投入、更想贏球，不然我每次在場邊喊半天都沒用，改變一下刺激他們。」

主導賽前會議的一哥林韋愷表示，很感謝李秉鴻這樣的安排，他認為，改從替補上陣讓自己能有機會沈澱下來、靜下心去觀察比賽，更體認到球隊不是只靠大四主力，而是每個人都有能力為球隊貢獻。

台師大魏芃禾。（大專體總提供）台師大魏芃禾。（大專體總提供）

台師大廖子程替補拿13分。（大專體總提供）台師大廖子程替補拿13分。（大專體總提供）

台師大莊政隆。（大專體總提供）台師大莊政隆。（大專體總提供）

台師大林韋愷。（大專體總提供）台師大林韋愷。（大專體總提供）

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