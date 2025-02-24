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UBA》「我不想接受失敗」林韋愷締造生涯千分里程碑 台師男籃第一人

2025/02/24 18:43

台師大林韋愷。（大專體總提供）台師大林韋愷。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣師大一哥林韋愷今在面對黎明學院一戰拿下20分，達成UBA生涯千分里程碑，成為台師男籃第一人。

大四的林韋愷賽前累計四屆75場980分，今天改從替補上陣剛好拿下20分，寫下生涯里程碑，他表示賽前並不知道差20分，也是賽後被隊友告知才知道締造紀錄。

林韋愷在大三結束後曾一度考慮是否投入選秀，最後選擇多留一年磨練，大四最後一季也迎來大豐收，曾締造單場53分，生涯首度大三元，今再入袋一項紀錄，他感謝台師大的栽培，也認為沒有教練與隊友，自己絕對無法達成上述成就。

林韋愷指出，本屆團隊不若過去預賽總是跌跌撞撞，這次被認為有機會進軍小巨蛋，因此背負的壓力也不小，但他不想以此為藉口，希望自己扛下壓力，「其實我給自己滿多壓力的，大四這個賽季我不想接受失敗，因為大三結束就有球隊來接觸，但希望自己可以再更穩定，希望能帶領球隊重返四強。」

林韋愷在預賽階段拿下22.71分一度暫居得分王，在最後一天被健行科大一哥劉丞勳以0.04分超車，他坦言難免可惜，「但這不一定是壞事，人生沒有一帆風順，而且我一開始也不是以得分王為目標，最重要的還是幫助球隊贏球。」

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