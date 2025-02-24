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MLB》36歲老將皮拉爾加盟遊騎兵 陣中大物傳手肘傷勢恐整季報銷

2025/02/24 20:03

皮拉爾。（資料照，美聯社）皮拉爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵在今天宣布與36歲的外野老將皮拉爾（Kevin Pillar）簽下小聯盟合約，並附帶大聯盟春訓邀請，增添外野深度，但同時也宣告位於大聯盟百大新秀第50的大物投手羅沙里歐（Alejandro Rosario）遭逢手肘傷勢，預計今年球季可能報銷。

現年36歲的皮拉爾於2011年選秀第32輪被藍鳥選中，2013年登上大聯盟，至今已征戰12個賽季，效力過9支球隊，生涯1214場出賽累積.255/.293/.406的打擊三圍，敲出114轟、468分打點，標準化進攻指數（OPS+）88。

皮拉爾去年因拇指受傷進入10天傷兵名單，季後動刀，原本一度考慮退休，但他在接受大聯盟官網訪問時坦言，自己有權改變主意，「我打棒球已經很長一段時間，生涯達成了很多目標，但我對去年球季結束的方式仍不滿意。有時候你無法選擇命運，但最終我覺得自己來對了地方。」

遊騎兵總教練波契（Bruce Bochy）稱讚能負擔3個外野守位的右打者皮拉爾是位有天賦的球員，「他曾經是我在2019年執教巨人時底下的選手，他是個很棒的隊友，總是全力以赴拚戰，這也是你會喜歡上他的原因。」

至於在2023年選秀第5輪入選的羅沙里歐，去年在1A與高階1A合計出賽18場，其中17場為先發，繳出4勝5敗、防禦率2.24的優質表現，如今卻傳出手肘傷勢，教頭波契表示可能與尺側副韌帶（UCL）有關，恐需接受手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）。

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